Star Wars Jedi: Fallen Order | So rührend ehrt ein Entwickler seinen verstorbenen Vater im Spiel

Star Wars Jedi: Fallen Order macht derzeit von sich Reden als das erste Singleplayer-Spiel im Star Wars-Universum seit langer Zeit – und gefällt den Spielern obendrein auch als solches. Wie ein Entwickler verrät, ist es gleichzeitig auch ein traurig-schöner Tribut an einen verstorbenen Vater.

Der Entwickler heißt Nicholas G. Cameron, er war als Level-Designer an der Entwicklung von Star Wars Jedi: Fallen Order beteiligt und teilt eine schöne Geschichte dazu auf Twitter, die einen eigentlich traurigen Hintergrund hat.

[JFO Spoilers]



For #JediFallenOrder, I was lucky enough to do the level design of an iconic snowy planet (that I won't name atm)! While you explore it, you may happen across something special. An echo about Mar Ti "Bucky" Kam'Ron.



That echo is a tribute to my dad (1/5) pic.twitter.com/gM7drvbG3d — Nicholas G Cameron (@RamblingCameron) November 19, 2019

Auf einem „ikonischen Schneeplaneten“ hat der Entwickler ein ganz spezielles Echo untergebracht. Echos sind Collectibles in Star Wars Jedi: Fallen Order, die als lebendig werdende Erinnerungen an vergangene Geschehnisse beschrieben werden können. Über das Finden der Echos erfährt der Spieler mehr über die Lore von Star Wars und Hintergründe zur Geschichte von Fallen Order. In dem besagten Echo (Achtung, dezente Spoiler zum Spiel folgen) geht es um Jedi-Meister Mar Ti Kam’Ron, es hat folgende Beschreibung:

Eine Gedenkstätte an einem Meditationspunkt, der vom ehrwürdigen Jedi-Meister Mar Ti "Bucky" Kam’Ron genutzt wurde. Er besuchte ihn oft im Laufe seines Lebens, um über seine Abenteuer und Errungenschaften zu sinnieren.

Der Name des Meisters weist nicht zufällig eine starke Nähe zu dem des Entwicklers auf. Wie Cameron im Twitter-Thread beschreibt, ist dieses Echo ein Tribut an seinem im Frühjahr 2018 verstorbenen Vater, Martin Cameron – von seinen Freunden Bucky genannt. Dieser wiederum hat in der Vergangenheit ebenfalls an "Star Wars"-Spielen gearbeitet, so etwa an X-Wing vs. Tie Fighter. Er war, so Nicholas Cameron, der Grund für den Sohn, in die Spieleindustrie einzusteigen.

Außerdem teilten die beiden ihre Leidenschaft für Star Wars und so ist Cameron traurig darüber, dass sein Vater nicht mehr miterleben konnte, wie Star Wars Jedi: Fallen Order fertiggestellt wurde. Dafür kann dieser nun für alle Zeit in der Welt von Star Wars weiterleben. In einer rührenden Geste teilte auch der Twitter-Kanal von Respawn Entertainment den Thread mit den Worten „Möge die Macht mit ihm sein, für immer.“

May the Force be with him, always 💙 — Respawn (@Respawn) November 20, 2019

Solltet ihr Star Wars Jedi: Fallen Order spielen und eines Tages an dem Echo vorbeikommen, wisst ihr nun um dessen besondere Bedeutung. Diese reichert ein Spiel an, das ohnehin schon eine großartige Leistung ist – findet ihr nicht auch?