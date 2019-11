PlayStation 4 | Rabatte von bis zu 40% auf aktuelle Spiele

Der Black Friday hat im PlayStation Store vorzeitig begonnen. Noch bevor die Cyber Week so richtig losgeht, hat Sony für euch diverse Blockbuster ordentlich im Preis reduziert.

Shooter, Rollenspiel oder Sportspiel? Sony hat für jeden was im Angebot.

Vom 22. November bis zum 3. Dezember habt ihr die Möglichkeit, wieder ordentlich beim Kauf von "PlayStation 4"-Spielen zu sparen. Die Rede ist vom "Black Friday"-Sale im PlayStation-Store. Nachfolgend zeigen wir euch eine Auswahl der spannendsten Angebote:

Die komplette Übersicht des Angebots bekommt ihr unter dem folgenden Button:

Im PlayStation Blog findet ihr übrigens eine Übersicht mit Angeboten, die im Laufe der kommenden Tage folgen werden. So wird es wohl unter anderem Call of Duty: Modern Warfare zum Sparpreis geben. Allerdings sind die Preise in der Liste in Dollar angegeben und damit ohne Gewähr.