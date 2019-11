Epic Games Store | Strategie-Spiel in dieser Woche gratis

Nur ein Spiel in dieser Woche: Der Epic Games Store verschenkt dieses Mal Bad North: Jotunn Edition. Das Strategiespiel ist für kurze Zeit komplett kostenlos.

Bad North ist minimalistisch, aber steckt voller Taktik und schwierigen strategischen Entscheidungen.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Strategie

• Plattformen: PC

• Zum Gratis-Angebot im Epic Games Store

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu, aber der Epic Games Store ist weiterhin in guter Laune. In dieser Woche erhaltet ihr auf der Distributionsplattform das Roguelike-Strategiespiel Bad North in der Jotunn Edition.

In Bad North zieht ihr in einer minimalistischen Darstellung gegen die Wikinger in den Kampf und versucht die britischen Inseln zu beschützen. Dabei geht es vor allem um die strategisch kluge Platzierung eurer Einheiten, um die einfallenden Wikinger-Horden abzuwehren. Hin und wieder ist es sogar klug, den Rückzug zu wählen, um nicht zu viele Einheiten zu verlieren. Stirbt euer letzter Mann, habt ihr verloren und müsst von vorne beginnen.

Bad North: Jotunn Edition ist bis zum 29. November im Epic Games Store als Gratis-Spiel erhältlich. Einmal gesichert, könnt ihr das Spiel in Zukunft immer wieder aus eurer Bibliothek herunterladen. In der kommenden Woche erwartet euch dann Rayman Legends.