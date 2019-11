Horror-Game von Hideo Kojima | Entwickler möchte das "gruseligste Horrorspiel" machen

Kurz nach dem Release von Death Stranding sammelt Hideo Kojima bereits Ideen für sein nächstes Projekt. Wie er auf Twitter verkündet, wolle er das "gruseligste Horrorspiel" entwickeln.

Hideo Kojima arbeitete bereits an P.T.

Vor wenigen Wochen wurde erst Hideo Kojimas jüngste Perle Death Stranding veröffentlicht. Wie die Entwicklerlegende nun in einem Beitrag auf Twitter verrät, könnte es sich bei seinem nächsten Projekt um ein Horrorspiel handeln:

As to make the scariest horror game, I’ll watch the scary movies in order to awaken my horror soul. THE EYE is the Thai horror movie I rent when making PT but was too scary to finish watching. The package is scary so I rented the disc only. Will I be able to finish watching? pic.twitter.com/BVwPruUAvt