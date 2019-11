Black Friday Woche | Xbox One X + Jedi: Fallen Order für 333 Euro

Es ist "Black Friday"-Woche! Während dieser Woche suchen wir für euch die besten Angebote heraus. Zurzeit bekommt ihr bei MediaMarkt die Xbox One X zusammen mit Star Wars Jedi: Fallen Order, Forza Horizon 4 Lego oder Gears 5 schon für 333,00 Euro. Das Angebot gilt allerdings nur solange, wie der Vorrat reicht.

Für kurze Zeit bekommt ihr eine Xbox One X und Star Wars: Jedi Fallen Order ganze 166 Euro günstiger.

Xbox One X + Jedi: Fallen Order für 333,00 Euro

Dieses Bundle bekommt ihr auf MediaMarkt für 333,00 satt 499,00 Euro und enthält eine Xbox One X mit einem Terabyte Speicherplatz, einen Wireless-Controller und das neue Star Wars: Jedi Fallen Order.

Xbox One S + Jedi: Fallen Order für 169,99 Euro

Für Sparfüchse, die nicht so viel Leistung benötigen, können auch auf dieses Bundle zurückgreifen, das zurzeit 169,99 statt 299,99 Euro kostet. Es enthält eine Xbox One S mit einem Terabyte Speicherplatz, einen Wireless-Controller und das Spiel.

Xbox One X + Forza Horizon 4 Lego für 333,00 Euro

Doch eher der Rennspiel-Fan? Dann könnte dieses Bundle für 333,00 statt 475,00 Euro etwas für euch sein. Mit dabei sind eine Xbox One X mit einem Terabyte Speicherplatz, ein Wireless-Controller und das Spiel Forza Horizon 4 in seiner lustigen Lego-Variante.

Xbox One X für Gears 5 Limited Edition für 333,00 Euro

Für 333,00 statt 499,99 Euro kommen Shooter-Freunde mit diesem Bundle voll auf ihre Kosten. Hierbei kann die Xbox One X plus einem Wireless-Controller sofort mit Gears 5 in der Limited Edition eingeweiht werden.

Was haltet ihr von den Angeboten? Werdet ihr sofort zugreifen oder wartet ihr lieber auf ein bessere Schnäppchen? Während der Black Friday-Woche werden wir für euch die besten Angebote heraussuchen, schaut also regelmäßig vorbei.