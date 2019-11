Tony Hawk's Pro Skater Remake | Geheime Demos deuten Neuauflage an

Nachdem es um Tony Hawk's Pro Skater mit dem fünften Teil ziemlich still geworden ist, gibt es nun Hoffnung für Fans. Ein Leak gibt an, dass Activision offenbar an Remakes für den ersten und zweiten Teil arbeiten könnte.

Nostalgie pur - in Tony Hawk's Pro Skater haben viele Gamer etliche Stunden verbracht.

Twitter-User Sabi, welcher Journalisten ist und in der Vergangenheit schon für vertrauenswürdige Leaks gesorgt hatte, habe ein Kontakt bei Activision verraten, dass Demos von Remakes zu Tony Hawk's Pros Skater und Tony Hawk's Pro Skater 2 im Unternehmen im Umlauf seien. Dies verkündete Sabi auf seinem Twitter-Account:

Explanation of what I shared in my server:

An Activision contact told me a week or so ago about how Tony Hawk Pro Skater 1 and 2 had demos/prototypes remade. They went around internally. I didn't share before as I wasnt sure if they were being remade as full games, or just a test