Es ist "Black Friday"-Woche! Während dieser Woche suchen wir für euch die besten Angebote heraus. Zurzeit bekommt ihr bei MediaMarkt und Amazon viele Game-Blockbuster stark reduziert.

Need for Speed: Heat (PS4, Xbox One) für 41,99 statt 59,99 Euro

Need für Speed: Heat spielt in der offenen Welt von Palm City, die Entwickler bieten euch im neuen Teil zahlreiche Optionen eure Rennwagen zu modifizieren, in Bezug auf Fahrzeug-Leistung und andere Tuning-Optionen.

Need for Speed: Heat (PC) für 34,99 statt 52,99 Euro

Sekiro (PS4, Xbox One) für 27,99 statt 66,99 Euro

From Software führt euch in Sekiro: Shadows Die Twice zurück in das Japan des späten 16. Jahrhunderts. Ihr übernehmt im Spiel die Rolle von "einarmiger Wolf", einem entehrten, verstümmelten Krieger, der nur knapp einem furchtbaren Tode entronnen ist.

Detroit: Become Human (PS4) für 14,99 statt 26,90 Euro

Im Action-Adventure Detroit: Become Human nehmt ihr an einem Bürgerkrieg zwischen Androiden und Menschen in der nahen Zukunft teil. Eure Entscheidungen wirken sich maßgeblich auf den Verlauf der Geschichte aus.

Gears 5 (Xbox One) für 29,99 statt 54,99 Euro

Gears 5 setzt die Geschichte des Vorgängers nahtlos fort. Die Welt Sera muss sich erneut gegen feindliche Wesen zur Wehr setzen und die Situation ist brenzlig. Macht euch auf einen brachialen Shooter gefasst!

Spider-Man (PS4) für 19,99 statt 36,90 Euro

Erlebt eine völlige neue Geschichte des charmanten Superhelden! Marvel's Spider-Man verfügt über eine offene Spielwelt, ein unterhaltsames Kampfsystem und ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren und bisher unbekannten Rollen.

Was haltet ihr von den Angeboten? Werdet ihr sofort zugreifen oder wartet ihr lieber auf ein bessere Schnäppchen? Während der Black Friday-Woche werden wir für euch die besten Angebote heraussuchen, schaut also regelmäßig vorbei.