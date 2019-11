One Piece: Pirate Warriors 4 | Release-Datum, Special Edition und neuer Trailer

Bandai Namco hat im Rahmen einer Pressemitteilung frische Infos zu One Piece: Pirate Warriors 4 bekanntgegeben und einen neuen Trailer zum Action-Spiel veröffentlicht. Voraussichtlich am 27. März 2020 dürfen Fans auf den Release der Fortsetzung freuen.

Die Kaido-Edition wartet mit einem Diorama auf.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

• Release: 27. März 2020

One Piece trifft voraussichtlich am 27. März 2020 zum vierten Mal auf das Konzept der "Dynasty Warriors"-Reihe. Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins veröffentlicht Publisher Bandai Namco auch einen Trailer, bei dem etliche Charaktere in wilden Action-Sequenzen vorgestellt werden.

Wer das Spiel vorbestellt, darf sich auf zwei exklusive Outfits und einen früheren Zugang zu den Vinsmoke-Brüdern (Ichiji, Niji, Yonji) freuen. Zudem wird es die sogenannte Kaido-Edition geben, welche neben dem Spiel ein exklusives Diorama beinhaltet, das Ruffy im Kampf gegen Kaido zeigt. Die Edition soll ausschließlich bei ausgewählten Händlern und im Bandai Namco Store erhältlich sein.

Verpasst nicht den neuen Trailer:

Wenn ihr One Piece: Pirate Warriors 4 am Tag der Veröffentlichung kauft, dürft ihr außerdem mit kostenlosen "Day One"-Boni rechnen. Nämlich mit vier „Wa no Kuni“-Outfits:

Luffytaro (Ruffy)

Zorojuro (Zorro)

Soba Mask (Sanji)

Onami (Nami)

Für Fans der "One Piece: Pirate Warriors"-Reihe hat das Warten auf einen neuen Ableger voraussichtlich am 27. März nächsten Jahres ein Ende. Inhaltlich knüpft das Spiel wohl am "Dress Rosa"-Arc an. Im Übrigen dürft ihr mit neuen, spielbaren Charakteren rechnen. Da die Manga-Reihe noch nicht abgeschlossen ist, soll es außerdem ein alternatives Ende geben.