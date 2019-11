Black Friday Woche | Die besten Deals des Dienstags

Es ist "Black Friday"-Woche! In diesem Artikel listen wir für euch die besten Angebote des Tages auf: Konsolen, Spiele, Hardware, Gadgets - alles zum Schnäppchenpreis. Die Angebote gelten allerdings nur kurze Zeit oder sind nur solange verfügbar, wie der Vorrat reicht.

Zurzeit gibt es mehrere PS4-Bundles mit Spielen, bei denen ihr ganze 100 Euro sparen könnt.

PlayStation 4 Pro + Death Stranding für 299,99 statt 439,00 Euro

In diesem Bundle befinden sich eine PlayStation 4 Pro mit einem Terabyte Speicherplatz und das neue Mystery-Spiel Death Stranding, das laut uns die bisherigen Grenzen des Gamings sprengt und euch eine unglaubliche Erfahrung liefert.

PlayStation 4 + CoD: Modern Warfare + 2 Controller für 249,99 statt 299,00 Euro

Shooter-Fans sollten bei diesem Bundle zugreifen. Dabei sind: eine PlayStation 4 mit einem Terabyte Speicherplatz, zwei Controller und das neue Call of Duty: Modern Warfare, das endlich das Scifi-Setting liegen lässt und zum ursprünglichen und vertrauten CoD-Feeling zurückkehrt.

PlayStation 4 + Fortnite Neo Bundle + Death Stranding + 2 Controller für 229,99 statt 359,99 Euro

Ein Bundle für alle, die gleich in zwei Spielwelten voll durchstarten möchten. Ob es nun der "Battle Royale"-Kampf in Fortnite oder der post-apokalyptische Paketversand in Death Stranding ist, zum Bundle gehören außerdem eine PS4-Slim mit 500 Gigabyte, zwei Wireless-Controller, ein Mono-Headset und zugehörige Kabel. Oben drauf kommen 2.000 V-Bucks und andere Boni, die sofort in Fortnite eingelöst und für Objekte ausgegeben werden können.

PlayStation 4 + Crash Team Racing: Nitro-Fueled für 219,00 statt 319,00 Euro

Mit diesem Bundle bekommt ihr nicht nur eine PlayStation 4 mit 500 Gigabyte Speicherplatz, sondern auch Crash Team Racing: Nitro-Fueled, ein Remake, das es tatsächlich geschafft hat, das meisterhafte Original zu toppen.

Philips LED-Fernseher für 449,00 statt 749,00 Euro

58 Zoll, 4K Ultra HD, bestes Schnäppchen unter den Top-Fernsehern

für Gamer, die viel Power für wenig Geld haben möchten

Logitech G502 LIGHTSPEED Gaming-Maus für 99,00 statt 134,90 Euro

bestbewertet, kabellos, 11 programmierbare Tasten

hübsches Design, guter Griff

16-Sensor für rasante Bewegungen, optional über ein zusätzliches Mousepad aufladbar

Call of Duty: Modern Warfare (PS4) für 49,99 statt 59,99 Euro

Zurück zu den Wurzeln und vorwärts zur Perfektion: Call of Duty: Modern Warfare bietet euch im Singleplayer eine nervenschneidende Geschichte und im Multiplayer ein brachiales Ballerfest.

FIFA 20 (PS4) für 41,97 statt 69,99 Euro

Statt euren Favoriten bloß zuzusehen, könnt ihr in FIFA 20 den Ball selbst über den Rasen feuern und die bekanntesten Fußball-Teams der Welt herausfordern. Viele Neuerungen, viele neue Modi, ein gutes Gesamtpaket!

Days Gone (PS4) für 29,99 statt 68,99 Euro

Zombie-Spiele sind nicht out, sie brauchten nur eine Totalüberholung - und Motorräder! In Days Gone kämpft ihr gegen eine völlig neue Zombie-Generation und müsst die dunklen Hintergründe der Apokalypse aufdecken.

Far Cry 5 (PS4) für 17,99 statt 39,99 Euro

Wie besiegt ihr einen Mann, den alle für einen Gott halten? In Ubisofts Ego-Shooter Far Cry 5 müsst ihr im amerikanischen Montana eine radikale Sekte aufhalten und dabei euren eigenen Glauben auf eine harte Probe stellen.

Alle weiteren reduzierten Spiele findet ihr hier

PlayStation Plus-Abo (12 Monate) für 44,99 statt 59,99 Euro

Multiplayer-Matches, monatliche Gratis-Spiele, Rabatte im Store - jetzt könnt ihr ein "PS Plus"-Jahres-Abo abschließen und dabei 15 Euro sparen - die bei einem Schnäppchen-Spiel besser aufgehoben sind.

Xbox Game Pass Ultimate (1 Jahr) für 1,00 statt 38,99 Euro pro Vierteljahr

Auch die Xboxer sollen nicht leerausgehen. Für einen einzigen Euro bekommt ihr mit dem Xbox Game Pass Ultimate Multiplayer, zwei monatliche Gratisspiele und Store-Rabatte, wofür ihr sonst fast 40 Euro ausgeben müsstet. 97 Prozent Rabatt!

Was haltet ihr von den Angeboten? Werdet ihr sofort zugreifen oder wartet ihr lieber auf ein bessere Schnäppchen? Während der Black Friday-Woche werden wir für euch die besten Angebote heraussuchen, schaut also regelmäßig vorbei.