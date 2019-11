Gewinnspiel | Holt euch eine PS4 Pro im "Death Stranding"-Design

Gerade erst haben wir die wunderschöne Collector's Edition von Death Stranding verlost. Da stellt sich die Frage: Wie wollen wir DAS denn toppen? Tja, "Hold my beer" sagte Sony und stellt gleich einen noch größeren Preis zur Verfügung.

Ein Spiel, oder besser: eine Erfahrung wie Death Stranding kommt nicht jeden Tag auf den Markt. Entwicklerlegende Hideo Kojima beweist einmal mehr, dass er in der Lage ist, die Grenzen eines Mediums zu erweitern und die Spieler auf eine Reise zu schicken, von der sie nicht mal ahnten, dass sie möglich sei. Mehr (spoilerfreie) Informationen findet ihr in unserem recht ungewöhnlichen Test zu einem höchst ungewöhnlichen Spiel.

Wir sind der Meinung, sowas muss auch mal gefeiert werden, und zwar in Form eines zünftigen Gewinnspiels. Sony sieht das ähnlich und lässt einen ganz besonders schönen Preis springen: Holt euch eine PS4 Pro im "Death Stranding"-Design:

Das gibt's zu gewinnen: PS4 Pro im "Death Stranding"-Design mitsamt dem Spiel!

Dieses fantastische Sammlerstück geben wir nicht einfach so her. Daher haben wir uns ein Rätsel ausgedacht. Stellt euch folgende "Urban Legend" vor:

Ein Mann und eine Frau sitzen vor dem Fernseher. Der Mann nickt ein und beginnt bald darauf zu träumen. In seinem Traum befindet er sich mitten in der Französischen Revolution. Zu allem Unheil wird er in seinem Traum auch gerade zur Guillotine geführt, wo ihm der Kopf abgehackt werden sollte.

Just in dem Moment, in dem das Fallbeil herniedersaust, stellt die Frau des Mannes fest, dass er anfängt laut zu schnarchen. Das stört sie und sie gibt ihm einen Klapps in den Nacken. Darauf wacht der Mann auf und ist so erschrocken, dass er auf der Stelle stirbt!