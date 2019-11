Battleborn | MOBA-Shooter geht im Januar 2021 offline

Publisher 2K hat bekanntgegeben, dass die Server von Battleborn im Januar 2021 abgeschaltet werden sollen. Der Vertrieb in digitalen Stores wurde bereits eingestellt. Nach dem 24. Februar 2020 wird außerdem der Verkauf der virtuellen Währung "Platinum" gestoppt.

Battleborns Server gehen offline.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: MOBA-Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Release: 3. Mai 2016

• Weitere Artikel: Gearbox veröffentlicht das letzte Update

Könnt ihr euch noch an Battleborn erinnern? Der MOBA-Shooter wurde am 3. Mai 2016 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und ist von der Presse größtenteils positiv aufgenommen worden. Auch uns konnte der Ego-Shooter überzeugen, wie ihr im Test: "Battleborn | Das Moba der Borderlands-Macher trifft einen Nerv" nachlesen könnt.

Doch der Release des Ego-Shooters stand unter keinem guten Stern und wurde von dem wenige Wochen später erscheinenden Multiplayer-Highlight Overwatch aus dem Hause Blizzard überschattet. Battleborn erwies sich schnell als Misserfolg und selbst ein von Spielern initiierter Rettungsversuch schlug fehl. Es kam, wie es kommen musste: Das Spiel wechselte zu einem "Free 2 Play"-Modell und wenig später verlautbarte Entwicklerstudio Gearbox Software, dass Battleborn mit keinen weiteren Inhalten mehr versorgt wird.

Das kommt jetzt

Jetzt ist das Ende des Multiplayer-Shooters bereits in Sicht. Schon heute wurde das Spiel aus den digitalen Stores genommen. Wie Publisher 2K zudem auf der offiziellen Support-Webseite verkündet, sollen die Server im Januar 2021 abgeschaltet werden. Sind diese erstmal geschlossen, kann der MOBA-Shooter auch nicht mehr gespielt werden. Zuvor werde jedoch noch der Verkauf von Platinum gestoppt. Die Echtgeld-Währung steht demzufolge noch bis zum 24. Februar 2020 zum Kauf bereit.

Auf Twitter bedankt sich Gearbox bei allen Fans und verkündet bis zur Abschaltung der Server weitere Aktualisierungen vorzunehmen, sofern dies notwendig ist:

"Wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die in das Videospiel geflossen ist und möchten allen Fans unsere tiefe Wertschätzung für ihre Unterstützung aussprechen. Wir werden während des Sonnenuntergangs weiterhin Aktualisierungen für den Titel bereitstellen, sollte dies angebracht sein".

Battleborn wurde am 3. Mai 2016 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Jetzt haben die letzten Stunden geschlagen. Wohl vor allem aufgrund mangelnder Spielerzahlen sollen die Server des MOBA-Shooters im Januar 2021 abgeschaltet werden. Schon jetzt wurde das Spiel aus den digitalen Stores entfernt.