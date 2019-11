Pokémon Schwert & Schild | Dieses Pokémon wurde schon vor 20 Jahren getauscht

Ein wirklich liebevolles Easter Egg versteckt sich in der englischen Version von Pokémon Schwert & Schild. Eine Referenz erinnert an ein Kult-Pokémon, das schon in der ersten Generation für ein Tauschgeschäft bekannt war.

Dieses besondere Pantimos trägt den Namen Marcel - das hat einen bestimmten Grund.

Hauptcharakter dieses "Pokémon Schwert & Schild"-Easter-Eggs ist das Pokémon Pantimos. In einem Reddit-Post tauchte nun ein Screenshot dieser Anspielung auf. Das besagte Pantimos steht mit seinem Pokémon-Trainer auf einem Marktplatz und trägt den Namen Marcel.

Es handelt sich bei Marcel nicht um einen gänzlich Unbekannten. Fans der ersten Stunde werden sich an ein Pantimos aus der Blauen und Roten Edition mit dem gleichen Namen erinnern. Im Tausch gegen ein Abra konntet ihr dieses Pantimos namens Marcel erhalten. Es wurde also bereits vor etwa 20 Jahren getauscht. Nun wurde dieses Pokémon als Referenz in Schwert & Schild wieder aufgegriffen, was beweist, mit wie viel liebevoller und detailgetreuer Arbeit die Entwickler am Werk waren.

Die neuesten Teile sind voll von solchen kleinen Details, die das Spielerlebnis bereichern. Ob bekannte Figuren oder etliche Anspielungen an alte Editionen. Das ursprünglich Pantimos namens Marcel soll dabei selbst eine Anspielung auf den legendären, französischen Pantomimen Marcel Marceau sein, wie Gamepro aufgefallen ist. Dessen Bekanntheit drängte sogar bis nach Japan und fand somit eine Verewigung im allerersten Pokémon-Teil.

Leider ist dieses Easter-Egg in der deutschen Fassung nicht zu entdecken, da das Pantimos in der deutschen Version Alex genannt worden ist. Warum es Marcel nicht auf den deutschen Markt geschafft hat, ist unklar.

Wisst ihr, in welchen Spielen diese 10 Easter Eggs zu finden sind?

Dank der Anspielung lebt die Erinnerung an ein seit 20 Jahren bekanntes Pokémon in Schild & Schwert weiter. Könnt ihr euch an den Ursprungs-Marcel erinnern? Oder habt ihr den Galar-Marcel selbst entdecken können? Schreibt uns eure Antworten gerne in die Kommentare!