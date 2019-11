Black Friday Woche | FIFA 20, CoD MW und weitere Blockbuster stark reduziert

Es ist "Black Friday"-Woche! Während dieser Woche suchen wir für euch die besten Angebote heraus. Zurzeit bekommt ihr bei Saturn, MediaMarkt und Otto großen Rabatt auf PS4-Spiele, die auf keiner Konsole fehlen sollten.

Zurzeit sind viele PS4-Spiele reduziert, darunter auch das neue FIFA 20 und Call of Duty: Modern Warfare.

God of War (PS4) für 14,99 Euro

Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, God of War endlich nachzuholen. Nach seiner Jagd auf die griechischen Götter hat sich Halbgott Kratos im kalten Norden mit seiner Familie zur Ruhe gesetzt. Doch jetzt wollen ihm die keltischen Götter ans Leder. Vom Kampfsystem zur Welt bishin zur Geschichte, ein Meisterwerk!

God of War auf Saturn ansehen*

Far Cry 5 (PS4) für 17,99 statt 39,99 Euro

Wie besiegt ihr einen Mann, den alle für einen Gott halten? In Ubisofts Ego-Shooter Far Cry 5 müsst ihr im amerikanischen Montana eine radikale Sekte aufhalten und dabei euren eigenen Glauben auf eine harte Probe stellen.

Far Cry 5 auf Otto ansehen*

Call of Duty: Modern Warfare (PS4) für 49,99 statt 59,99 Euro

Zurück zu den Wurzeln und vorwärts zur Perfektion: Call of Duty: Modern Warfare bietet euch im Singleplayer eine nervenschneidende Geschichte und im Multiplayer ein brachiales Ballerfest.

CoD: Modern Warfare auf Otto ansehen*

FIFA 20 (PS4) für 41,97 statt 69,99 Euro

Statt euren Favoriten bloß zuzusehen, könnt ihr in FIFA 20 den Ball selbst über den Rasen feuern und die bekanntesten Fußball-Teams der Welt herausfordern. Viele Neuerungen, viele neue Modi, ein gutes Gesamtpaket!

FIFA 20 auf Otto ansehen*

Kingdom Hearts 3 (PS4) für 18,99 Euro

Jahre lang mussten die Fans auf die Fortsetzung des Disney-Crossovers warten - und die Wartezeit hat sich definitiv gelohnt. Um die dunklen Mächte aufzuhalten, müssen die Helden in Kingdom Hearts 3 in sämtliche Pixar-Welten reisen.

Kingdom Hearts 3 auf Saturn ansehen*

The Outer Worlds (PS4) für 39,99 statt 50,99 Euro

Der Entwickler eines der besten Fallout-Spiele aller Zeiten bringt sein eigenes Rollenspiel auf den Markt. In The Outer Worlds erwarten euch abgedrehter Humor, skurille Charaktere, ein vielseitiges Skillsystem und eine entscheidungsbasierte Geschichte.

The Outer Worlds auf MediaMarkt ansehen*

Days Gone (PS4) für 29,99 statt 68,99 Euro

Zombie-Spiele sind nicht out, sie brauchten nur eine Totalüberholung - und Motorräder! In Days Gone kämpft ihr gegen eine völlig neue Zombie-Generation und müsst die dunklen Hintergründe der Apokalypse aufdecken.

Days Gone auf MediaMarkt ansehen*

Borderlands 3 (PS4) für 29,99 statt 59,99 Euro

Das Shooter-Fest geht in die dritte Runde! Borderlands 3 hat all die Wünsche seiner Fans nach Loot-Orgien, verrückten Charakteren und brachialen Schusswechseln erhört.

Borderlands 3 auf MediaMarkt ansehen*

The Division 2 - Gold Edition (PS4) für 29,99 Euro

In The Division 2 ist das Ende der Welt erst der Anfang. Als Spezialeinheit sollt ihr mit anderen Spielern Washington D.C. vor Plünderern und Wahnsinnigen beschützen. Doch der wahre Feind lauert im Dunkeln und wartet noch den richtigen Zeitpunkt ab, um vernichtend zuzuschlagen.

The Division 2 - Gold Edition auf Otto ansehen*

Was haltet ihr von den Angeboten? Werdet ihr sofort zugreifen oder wartet ihr lieber auf ein bessere Schnäppchen? Während der Black Friday-Woche werden wir für euch die besten Angebote heraussuchen, schaut also regelmäßig vorbei.