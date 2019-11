Resident Evil 8 | Wann ihr vielleicht mit dem Release rechnen könnt

Ein bekannter Leaker spricht über die Zukunft der "Resident Evil"-Reihe. Darunter über ein mögliches Resident Evil 8 und das Remake zu Resident Evil 3: Nemesis. Wenn sich die Informationen als wahr herausstellen, müsst ihr euch noch eine lange Zeit gedulden, bis Teil 8 in den Händlerregalen steht.

Das Remake zu Resident Evil 2 wurde sowohl von der Presse als auch den Spielern sehr gut aufgenommen.

Seit einiger Zeit werden die Gerüchte um ein mögliches Remake zu Resident Evil 3: Nemesis immer lauter. Selbst Produzent des Spiels Yoshiaki Hirabayashi äußert sich und stellt klar, dass, wenn die Fans ihrem Wunsch lautstark Ausdruck verleihen, die Chance auf ein Remake bestehe.

Auch über ein mögliches DLC zum Remake von Resident Evil 2 wird gemutmaßt. Die Beliebtheit des Spiels ebnet den Weg für Resident Evil 3 Remake. Über eine Sache wird allerdings wenig gesprochen: Resident Evil 8.

Das ändert sich jetzt. Der bekannte Leaker EVIL VR teilt mehrere angebliche Informationen zu den nächsten Projekten von Capcom. Laut seinen Aussagen befindet sich Resident Evil 8 bereits für PlayStation 5 und Xbox Scarlett in Entwicklung:

#RE3Remake will be the last RE game for this current-gen. Don’t expect #RE8 to come anytime soon for it was always planned to be for next-gen with the updated RE Engine, in which there are few new infos on the new engine and one of them is now having the cel-shading effect.