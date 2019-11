Steam | Valve straft schlechtes Benehmen von Publishern ab

Unruhestifter mag niemand. Das sieht offenbar auch Valve so, denn kürzlich wurden nahezu 1.000 Spiele aus der Steam-Bibliothek entfernt. Schuld daran sollen die entsprechenden Publisher sein.

Die "Steam Tools"-Angaben zeigen, dass die Liste der gebannten Spiele sich in den letzten Stunden rasant gefüllt hat.

Sucht ihr auf Steam nach Glasswinged Ascension oder Mind Trap, dann werdet ihr ab sofort nicht mehr fündig. Diese Spiele wurden von Valve nämlich im Rahmen einer groß angelegten Löschaktion aus dem hauseigenen Store entfernt, wie die Kollegen von PCGamesN berichten. Betroffen davon sind überwiegend Indie-Spiele. AAA-Spiele hingegen wurden im Rahmen dieser Entscheidung bisher nicht entfernt.

Ob die Auswahl der entfernten Spiele dabei einer bestimmten Systematik folgt, ist unbekannt. Die Entwicklerin Alexandra Frock weist allerdings via Twitter darauf hin, dass die meisten der gelöschten Spiele in Verbindung mit dem als Dagestan Technology bekannten und aus Russland stammenden Publisher stehen.

A good chunk of them are linked to a single publisher in Russia (I think "Dagestan Technology" is the first name they use) going under a very large number of different names. Here's a tool that points out dev/pub relationships by support contact info: https://t.co/EqJQN9F2n1