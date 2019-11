Die "Modern Warfare"-Maps sind seit dem Erscheinen des ersten Call of Duty: Modern Warfare umstritten. Aber auch ein Neustart der Reihe konnte die dereinst erhitzten Gemüter nicht besänftigen, im Gegenteil. Der neueste Ableger der "Call of Duty"-Reihe hat mit einem schwerwiegenden Bug zu kämpfen.

Wer sich in Call of Duty: Modern Warfare aktuell ins virtuelle Gefecht wagt, der macht vielleicht eine böse Überraschung: Derzeit kann es nämlich durchaus vorkommen, dass ihr - statt wie üblich auf dem Boden - nach einem Wiedereinstieg ins Spiel plötzlich in der Luft spawnt und so durch einen Sturz gleich erneut sterbt. Ein reddit-Video zeigt wie Spieler wiederholt an der selben Stelle durch diesen nervigen Bug ins virtuelle Jenseits befördert werden:

Nicht zum ersten Mal ist Call of Duty: Moderne Warfare damit harscher Kritik ausgesetzt, denn trotz solidem Gameplay und stabilen Servern sorgte vor allem die schlechte Waffenbalance des Spiels für Ärger. Viele Spieler entdeckten die Kraft der Schrotflinte für sich, welche nicht nur über ungewöhnlich große Distanzen zielgenau traf, sondern auch respektablen Schaden austeilte. Phasenweise wurden so die anderen Geschütze weniger interessant - ein Fehler, der inzwischen behoben worden ist.

Noch hat sich der "Call of Duty"-Entwickler Infinity Ward aber nicht zu dem Todesstürze auslösenden Spielfehler geäußert. Ihr könnt allerdings davon ausgehen, dass der Bug wohl schnellstmöglich behoben werden wird und betroffene Spieler nicht länger ungewollte Tode erfahren müssen.