Der letzte Monat des Jahres steht vor der Tür. Für den Dezember hat Sony erneut zwei Gratis-Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus parat.

Auch im Dezember dürfen sich "PS Plus"-Abonnenten über zwei Spiele freuen.

Update vom 27.11.19, 17:50 Uhr

Wie die Kollegen von GIGA Games von offizieller Seite erfahren haben, bestätigt sich der Leak.

Ursprüngliche Nachricht:

Das Jahr neigt sich nach und nach dem Ende und somit auch ein weiteres Jahr PlayStation Plus. Für den Dezember hat Sony wie üblich noch einmal im Archiv nach zwei Gratis-Spielen gegriffen. Abonnenten des kostenpflichtigen PlayStation-Dienstes dürfen sich laut einem Eintrag auf der polnischen PlayStation-Webseite im kommenden Monat über folgende Vertreter freuen:

Beide Spiele können ab dem 3. Dezember über das PlayStation Network heruntergeladen werden, sofern euer Abo von PlayStation aktiv ist. Wer sich bislang die Gratis-Spiele vom November noch nicht gesichert hat, muss sich nun beeilen. Diese sind noch bis zum 2. Dezember erhältlich.

Endet das Jahr mit PlayStation Plus für euch versöhnlich oder lässt euch das vermeintliche Gratis-Angebot im Dezember kalt? Und wie war insgesamt euer Eindruck von den kostenlosen Spielen in diesem Jahr? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren!