Metal Gear | Das ist Revolver Ocelot im Real Life

In Metal Gear Solid 3 gibt es eine besonders coole Szene wenn es zum Bosskampf gegen Revolver Ocelot kommt. In dieser jongliert dieser seine Pistolen gekonnt umher. Vielleicht erinnert ihr euch. Jetzt ist ein beeindruckendes Video aufgetaucht, in dem die "Motion Capture"-Aufnahmen dieser Szene zu sehen sind!

Revolver Ocelot aus Metal Gear Solid 3.

In Metal Gear Solid 3 müsst ihr in einem Bosskampf gegen Revolver Ocelot antreten. Bevor es jedoch zum Kampf kommt, versucht dieser euch mit seinen Skills an den Pistolen zu beeindrucken. Dazu lässt er sie lässig um seinen Finger drehen und wirbelt sie gekonnt durch die Lüfte, ohne sie fallen zu lassen.

In einem Reddit-Post wurde nun ein Video veröffentlicht, welches die "Motion Capture"-Aufnahmen für diese Szene zeigt. Wer bisher gedacht hat, dass die Bewegungen allesamt am PC entstanden sind, lag wohl falsch. Zu sehen ist eine Gegenüberstellung der Spielszene mit einem Mann in einem blauen Jumpsuit, der die Pistolen genau so herumwirbelt, wie es später im Spiel zu sehen ist.

Auch viele Reddit-User schreiben unter dem Post, dass sie nicht erwartet hätten, dass diese Szene per Motion Capture aufgenommen worden sei. Sie waren der festen Ansicht, dass sie komplett am Rechner entstanden ist.

Hättet ihr gedacht, dass der Szene ein reales Bewegungsmodell zugrunde liegt? Wir sind zumindest ziemlich beeindruckt von den Künsten des Mannes im Capture-Anzug. Habt ihr vielleicht ähnliche Skills vorzuweisen? Schreibt es uns gern in die Kommentare.