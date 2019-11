Kreativer Gamer | So verbindet man seinen Job mit seinem Hobby

Viele träumen davon, ihr Hobby zum Beruf zu machen oder zumindest beides miteinander zu verbinden. Einem Verkäufer aus den USA ist genau das jetzt auf sehr kreative Weise gelungen. Der leidenschaftliche Gamer gestaltet die verschiedenen Rubriken in dem Elektronik-Geschäft, in dem er arbeitet, mit Plakaten und anderen kreativen Gaming-Dekorationen.

Der Reddit-User BlitzForever hat zwei Bilder gepostet, in denen er zeigt, wie er sein Hobby mit seinem Job auf ganz kreative Art und Weise verbindet. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die verschiedenen Gaming-Rubriken mit selbst gestalteten Bannern und anderen Elementen zu verschönern. Neben den verschiedenen Bannern hat er auch eine komplette Wand mit Bildern von Figuren aus Super Smash Bros. Ultimate gefliest.

Für die PlayStation-Rubrik hat BlitzForever unter anderem God of War, Horizon Zero Dawn und Detroit: Become Human ausgehangen. Die Gestaltungen sind meistens von den jeweiligen Spiele-Covern inspiriert und zeigen oft detaillierte Darstellungen der Hauptfiguren aus diesen Spielen. In den Kommentaren wird die Kreativität seiner Arbeit weitestgehend gelobt. Viele Nutzer Fragen sich jedoch auch, ob die großen Banner nicht die Diebstahl-Sicherheit beeinträchtigen, da die Kameras nicht mehr so viel einsehen können.

Das zweite Bild des selben Users zeigt eine komplette Wand voll mit "Super Smash Bros."-Charakteren. Nach eigenen Aussagen hat der Künstler für die Gestaltung einer Figur etwas mehr als eine Stunde gebraucht. Auch unter diesem Post finden sich viele Kommentare, die die Kreativität des Verkäufers loben. Für ihn selbst ist dies sicherlich eine schöne Anerkennung.

Erkennt das Spiel an den selbst gebauten Redakteuren!

Hattet ihr auch schon mal die Gelegenheit dazu, euer Hobby mit dem Beruf zu verbinden oder seid ihr auf ähnliche Weise kreativ geworden? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare!