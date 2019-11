Black Friday Woche | Die besten Deals des Donnerstags

Es ist "Black Friday"-Woche! In diesem Artikel listen wir für euch die besten Angebote des Tages auf: Konsolen, Spiele, Hardware, Gadgets - alles zum Schnäppchenpreis. Die Angebote gelten allerdings nur kurze Zeit oder sind nur solange verfügbar, wie der Vorrat reicht.

Eine PS4 Slim mit dem Fortnite Neo Versa Bundle bekommt ihr bei Amazon gerade für 199,99 Euro.

PlayStation 4 (500 Gigabyte) für 179,00 statt 299,00 Euro

Ohne viel Schnickschnack dabei: Bei MediaMarkt bekommt ihr zurzeit die normale PlayStation 4 für 179,00 Euro. Dazu gehört ein Wireless-Controller.

PS4 500 GB auf MediaMarkt ansehen*

Playstation 4 Slim + Fortnite Neo Versa Bundle für 199,99 statt 293,00 Euro

Ein gutes Set für den Einstieg: Im Bundle sind eine PlayStation 4 Slim mit 500 Gigabyte Speicherplatz, zwei Controller und das Fortnite Neo Versa Bundle, das viele sofort einlösbare Boni für das kostenlose "Battle Royale"-Game spielbare Fortnite bereithält.

PS4 Slim + Fortnite Neo Versa Bundle auf Amazon ansehen*

PlayStation 4 Pro + Fortnite NV-Bundle + PS Plus-Abo für 318,99 statt 323,99 Euro

Selbes Set, nur mit einer leistungsstärkeren PlayStation 4: Im Bundle sind eine PlayStation 4 Pro mit einem Terabyte Speicherplatz, einem Controller und dem Fortnite Neo Versa Bundle. Hinzu kommt ein PS Plus-Mitgliedschaft für ein Jahr.

PS4 Slim + Fortnite NV-Bundle + PS Plus auf Amazon ansehen*

PlayStation 4 Slim + Ratchet & Clank + The Last of Us (RM) + Uncharted 4 für 249,00 statt 349,99 Euro

Braucht ihr doch eine größere Auswahl zum Losstarten? In diesem Bundle sind eine PlayStation 4 Slim mit einem Terabyte Speicherplatz, ein Controller sowie das witzige Jump'n'Run-Remake Ratchet & Clank, das filmreife Action-Adventure The Last of Us: Remastered und der "Indiana Jones"-Shooter Uncharted 4.

PS4 Slim + Ratchet und Clank + TLOU (RM) + Uncharted 4 auf Lidl ansehen*

Lioncast LX30 Gaming Headset für 19,99 statt 24,95 Euro

mit PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Laptop & Smartphone kompatibel

guter Sound über die Kopfhörer, klare sowie natürliche Wiedergabe über das Mikrofon

angenehmer Sitz und stimmige Beleuchtung

Lioncast LX30 Gaming-Headset auf Amazon ansehen*

Mit dem passenden Controller zockt es sich noch besser. Zurzeit sind mehrere Controller-Designs im Angebot.

PS4 Dualshock 4-Controller (Weiß + weitere) für 39,99 statt 69,99 Euro

Original-Sony-Controller, Wireless

hübsches Design, guter Griff

Gleich 2 Controller günstiger bekommen! Mit dem Code 82105 erhaltet ihr bei Otto Neukundenrabatt von 15 Euro ab einem Verkaufswert von 50 Euro.

PS4-Controller (u.a. Weiß) auf Otto ansehen*

PS4 Dualshock 4-Controller (Camouflage) für 39,99 statt 54,99 Euro

Original-Sony-Controller, Wireless

hübsches Armeefarben-Design, guter Griff

passend zu brachialen Schlachten in Call of Duty: Modern Warfare

PS4-Controller (Camouflage) auf Amazon ansehen*

PS4 Dualshock 4-Controller (Sunset Orange) für 39,99 statt 68,99 Euro

Original-Sony-Controller, Wireless

hübsches Sonnenuntergang-Design, guter Griff

passend zu wilden Verfolungsjagden in GTA 5

PS4-Controller (Sunset Orange) auf Amazon ansehen*

PS4 Dualshock 4-Controller (Blue Camouflage) für 39,99 statt 62,86 Euro

Original-Sony-Controller, Wireless

hübsches Tarnfarben-Design, guter Griff

passend zu post-apokalyptischen Einsätzen in Death Stranding

PS4-Controller (Blue Camouflage) auf Amazon ansehen*

PS4 Dualshock 4-Controller (Rot) für 39,99 statt 58,28 Euro

Original-Sony-Controller, Wireless

simples, aber hübsches Design, guter Griff

passend für Gamer, die im Endgame aufs Ganze gehen

PS4-Controller (Rot) auf Amazon ansehen*

PS4 Dualshock 4-Controller (Blau) für 39,99 statt 56,23 Euro

Original-Sony-Controller, Wireless

simples, aber hübsches Design, guter Griff

passend für Gamer, die gerne in wunderschöne Welten reisen

PS4-Controller (Blau) auf Amazon ansehen*

Was haltet ihr von den Angeboten? Werdet ihr sofort zugreifen oder wartet ihr lieber auf ein bessere Schnäppchen? Während der Black Friday-Woche werden wir für euch die besten Angebote heraussuchen, schaut also regelmäßig vorbei.