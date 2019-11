Pokémon Schwert & Schild | Relaxo wird zur gigantischen Insel

In einem neuen Trailer zu Pokémon Schwert & Schild werden neue Entwicklungen gezeigt, welche in das Spiel eingeführt werden. Darunter auch eine Gigadynamax-Form, welche einer gigantischen Insel gleicht.

Die neue Entwicklung von Relaxo bietet genug Platz, um darauf ganze Bäume zu platzieren.

Das ist neu

Wie Gamespot berichtet, werden die Entwickler von Pokémon Schwert & Schild am 4. Dezember eine neue Form von Relaxo einführen: Gigadynamax-Relaxo. Zu dieser Ankündigung liefert The Pokemon Company auch ein neues Video, welche alle neuen Entwicklungen vorstellt.

Pokémon Schwert & Schild | Schaut euch das gigantische Insel-Relaxo in Aktion an:

Gigadynamax-Relaxo könnt ihr vom 4. Dezember bis Anfang Januar antreffen. Wie bei Gigadynamax-Pokémon üblich, wird es nur möglich sein besagtes Relaxo zu fangen, indem ihr es zunächst in einem Dyna-Raid besiegt.

Es ist wichtig, dass ihr das Spiel zuvor aktualisiert und auch danach eine Internetverbindung besteht, damit die neue Relaxo-Entwicklung in der Wild Area erscheint. Die neue Attacke des Gigadynamax-Relaxo nennt sich Giga-Recycling. Diese teilt beim Einsatz Schaden aus und stellt alle während des Kampfes verbrauchten Beeren wieder her.

Neben des gigantischen Relaxos werden auch weitere bekannte Pokémon mit ihrer Gigadynamax-Entwicklung anzutreffen sein. Bis Anfang Januar können dabei vermehrt ein Gigadynamax-Smettbo, für Spieler der Schwert-Version das Gigadynamax-Kamalm und für Besitzer der Schild-Version das Gigadynamax-Kramor in Dyna-Raids angetroffen werden.

Könnt ihr diese Kämpfe gewinnen?

Die Entwickler bringen mit dem Content-Update zu Pokémon Schwert & Schild etwas frischen Wind in das Spiel und können so hoffentlich für Abwechslung sorgen. Wie gefällt euch das gigantische Relaxo? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!