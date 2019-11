Auch diesen Monat stellt Microsoft seinen "Xbox Live Gold"-Abonnenten mehrere Spiele kostenlos zur Verfügung. Wir stellen euch die kommende Auswahl vor.

Unter anderem könnt ihr in Jurassic World: Evolution euren eigenen Dinosaurierpark eröffnen.

Alle Infos zum Service

• Preis: Ein Monat: 6,99 Euro, Drei Monate: 19,99 Euro, Zwölf Monate: 59,99 Euro

• Inhalt: Online-Gaming, monatliche "Games with Gold"-Spiele, exklusive Rabatte und mehr

• Angebote: Xbox Live Gold

Das kommt jetzt

Falls ihr euch die "Games with Gold"-Spiele aus dem November noch nicht geholt habt, bekommt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit dazu. Pünktlich zum 1. Dezember werden die ersten Spiele ausgetauscht.

Auf Twitter kündigt die offizielle Xbox-Seite die Gratis-Spiele des kommenden Monats an. Darauf könnt ihr euch freuen:

Insane Robots (Xbox One)

Insane Robots ist ein rundenbasiertes Strategiespiel von Playniac. Im Einzelspielermodus müsst ihr mithilfe von Spielkarten einen bösartigen Robotyrannen stürzen. Vom 1. bis zum 31. Dezember habt ihr die Möglichkeit euch das Spiel herunterzuladen.

Toy Story 3 (Xbox 360, Xbox One)

Toy Story 3 ist das Spiel zum Pixar-Klassiker aus dem Jahre 2010. Mit ikonischen Figuren wie Buzz, Woody oder Jessie müsst ihr diverse Level überstehen, um so bestimmte Schlüsselmomente des Films mitzuerleben. Vom 1. bis zum 15. Dezember könnt ihr das Spiel kostenlos herunterladen.

Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD (Xbox 360, Xbox One)

Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD spielt 25 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers Castlevania: Lords of Shadow. In Form von unterschiedlichen Mitgliedern des Belmont-Clans geht ihr Vampiren und Werwölfen ans Leder. Das Spiel ist vom 16. bis zum 31. Dezember Teil von Games with Gold.

Jurassic World Evolution (Xbox One)

Ihr wolltet schon immer euren eigenen Dinosaurierpark eröffnen? In Jurassic World: Evolution kein Problem! Über 40 Dinosaurierarten könnt ihr in selbstgebauten Gehege beheimaten. Vom kultigen Velociraptor über den mächtigen Tyrannosaurus bis hin zu imposanten Kreuzungen wie dem Indominus Rex ist alles dabei. Für Mitglieder vom 16. Dezember bis zum 15. Januar verfügbar.

Werdet ihr euch eines der Spiele herunterladen oder ist diesen Monat nichts für euch dabei? Vielleicht besitzt ihr ja auch schon einige der Angebote. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr die Auswahl für den kommenden Monat findet!