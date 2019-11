Xbox VR | Phil Spencer glaubt nicht, dass Xbox-Spieler Virtual Reality wollen

Xbox-Chef Phil Spencer ist sich sicher: Kein Xbox-Spieler hat Lust auf Virtual Reality. Ein Patent für die nächste Microsoft-Konsole legt allerdings nahe, dass Xbox Project Scarlett offenbar doch VR-Technologie unterstützen wird.

Kein VR für Xbox-User. Zumindest vorerst.

Die Gedankenwelt von Xbox-Chef Phil Spencer scheint dieser Tage zumindest in einer Hinsicht klar und frei von Zweifeln zu sein: Virtuelle Realität interessiert Xbox-Spieler nicht die Bohne. Das sagte er unmissverständlich in einem Interview mit der Website Stevivor und begründete sein Misstrauen hinsichtlich Sinn und Zweck der VR-Technologie:

“Ich habe so meine Probleme mit VR. Es wirkt isolierend, während ich mir Spiele eher als einen Ort für gemeinsame Erfahrungen vorstelle. Wir haben immer ein offene Ohr für die Wünsche unserer Kunden ... aber nach VR fragt niemand.”

Dass die virtuelle Realität niemals auf einer Xbox-Konsole zuhause sein wird, will Spencer allerdings auch nicht sagen: “Die Mehrheit unserer Kunden weiß, wo sie an eine VR-Erfahrung rankommen, dafür gibt es bereits Angebote.” Doch offenbar sei die Anzahl der aktiven VR-Enthusiasten nicht ausreichend hoch, um eine Konsole explizit nach diesem Kundenkreis auszurichten, wie er weiter im zitierten Interview erklärt.

Xbox-VR ab 2020 durchaus möglich

Dass Xbox-Besitzer in Zukunft nicht ganz auf VR verzichten müssen, ist trotz Spencers kritischer Aussage durchaus eine Möglichkeit: Wie ein kürzlich veröffentlichtes Patent für Microsofts wohl Ende 2020 kommende Konsole Project Scarlett (Projektname) nahelegt, scheint das Gerät die technischen Möglichkeiten für VR-Technologie mitzubringen. Es ist also durchaus möglich, dass Microsoft sich selbst nicht die Möglichkeit bereits im Vorfeld nehmen will, auf den VR-Zug aufzuspringen, falls der jemals den Bahnhof verlassen sollte.

