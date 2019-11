Es ist "Black Friday"-Woche, eine gute Zeit, um endlich mal ein Gaming-Perlen nachzuholen. Wir haben euch die besten Klassiker für PlayStation 4 und Xbox One herausgesucht.

The Last of Us: Remastered gehört zu einer der schönsten Post-Apokalypsen des Jahrzehnts.

The Last of Us: Remastered (PS4) für 14,99 Euro

The Last of Us: Remastered gehört zu einer der spannendsten und emotionalsten Post-Apokalypsen des Jahrzehnts - und im Remastered wurde es grafisch zur Perfektion geschliffen.

Just Cause 4 (PS4) für 12,99 statt 19,99 Euro

Story - Pah! Ein Chaos-Simulator wie Just Cause 4 braucht vor allem viele Zerstörungswaffen und Dinge zum Zerstören. In diesem Teil können vor allem Naturkatastrophen mit in das destruktive Treiben einbezogen werden.

Rise of the Tomb Raider (PS4) für 14,99 Euro

In Rise of the Tomb Raider reist Lara Croft nach Sibirien, um das Geheimnis des ewigen Lebens zu ergründen. Daran ist allerdings auch ein dunkler Orden interessiert.

"Far Cry 4 & 5"-Bundle für 26,99 statt 39,99 Euro

So schön der Himalaya und Montana auch sind, ihr seid in Far Cry 4 und Far Cry 5 nicht dort, um Urlaub zu machen, sondern um grausame Warlords und fanatische Propheten aufzuhalten. Mit Gewehren, Fahrzeugen und allem, was sich in den Open Worlds noch so finden lässt.

Übrigens: Mit dem Code 82105 erhaltet ihr bei Otto Neukundenrabatt von 15 Euro ab einem Verkaufswert von 50 Euro.

Shadow of the Tomb Raider ist der letzte Teil der neuen Trilogie - und gerade günstig zu bekommen.

Shadow of the Tomb Raider (Xbox One) für 14,99 statt 49,00 Euro

In Shadow of the Tomb Raider ist es an der Zeit, zu erzählen, wie Lara zu der berühmtesten Grabräuberin wurde. In Peru muss sie sich nicht nur dem Weltuntergang und einem dunklen Orden stellen, sondern auch ihrer dunkelsten Seite.

Diablo 3: Eternal Collection (Xbox One) für 14,99 statt 38,99 Euro

Die Eternal Collection enthält neben der Grundversion von Diablo 3 auch die Story-Erweiterung Reaper of Souls, das Inhaltspaket Rücker des Totenbeschwörers und sämtliche anderen essenziellen Spielelemente, wie beispielsweise Kanais Würfel, Herausforderungsportale und die Seasons.

Kingdom Hearts 3 Deluxe Edition (Xbox One) für 26,99 Euro

Jahre lang mussten die Fans auf die Fortsetzung des Disney-Crossovers warten - und die Wartezeit hat sich definitiv gelohnt. Um die dunklen Mächte aufzuhalten, müssen die Helden in Kingdom Hearts 3 in sämtliche Pixar-Welten reisen.

Inhalt der Deluxe Edition:

Luxuriöse Verpackung

SteelBook-Hülle

Exklusiver Sammelanstecker

Artbook im Hardcover-Format

Metro: Exodus (Xbox One) für 18,99 Euro

Jahre lang haben sich die Überlebenden der Apokalypse in den Ubahn-Schachten versteckt, doch in Metro: Exodus holt sich die Menschheit ihre Welt zurück - mithilfe eines Zugs. Tretet mit Gewehren gegen Menschen und viel schlimmere Kreaturen an.

Was haltet ihr von den Angeboten? Werdet ihr sofort zugreifen oder wartet ihr lieber auf ein bessere Schnäppchen? Während der Black Friday-Woche werden wir für euch die besten Angebote heraussuchen, schaut also regelmäßig vorbei.