Destiny 2 | Spieler schaltet alle Titel frei - und hat dafür sehr viel Zeit benötigt

Ein hochgestecktes Ziel wurde erreicht: Ein Spieler hat in Destiny 2 sämtliche Titel freigeschaltet. Dafür ist eine ziemlich hohe Anzahl an Spielstunden nötig gewesen, die mit Glück auch geringer hätte ausfallen können.

Einer von zwei Beweisen seitens Dawncraftian: Sieben goldene Siegel. Auf der zweiten Seite des Triumph-Bildschirms folgen noch sechs weitere.

Seit Destiny 2: Forsaken können Spieler des Online-Shooters für das Absolvieren verschiedener Aktivitäten Titel freischalten, die dann unter ihrem Namenstag angezeigt werden. Aktuell gibt es 13 verschiedene Abzeichen, die jeweils ganz unterschiedliche Anforderungen stellen. Manche sind vergleichsweise einfach und benötigen lediglich ein wenig Zeitaufwand, andere wiederum sind durchaus knifflig.

Eigentlich ist es nicht wirklich vorgesehen, dass ihr alle Titel freischaltet. Schließlich könnt ihr pro Charakter immer nur einen tragen, die anderen müssen im Archiv bleiben. Das hat den Spieler Dawncraftian nicht aufgehalten, der nach über 1.672 Stunden (etwa 70 Tage reine Spielzeit) alle Titel auf seinem Konto vereint. In einem Reddit-Thread präsentiert er stolz seinen Erfolg (siehe auch Bild ganz oben).

In einem kurzen Statement gegenüber den englischsprachigen Kollegen von Eurogamer erklärt der Spieler, dass es für ihn ein persönlicher Erfolg sei. Am Anfang habe er lediglich ein paar Titel gesammelt, danach habe er sich ein neues Ziel gesetzt, als er privat eine schwierige Zeit durchleben musste.

"Ich schaute mir nur an, was ich zu tun hatte und habe es erledigt", so Dawncraftian über die Titeljagd.