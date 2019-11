Star Wars Battlefront 2 | Jetzt könnt ihr als Baby Yoda zocken

Programmieraffine Fans von Videospielen basteln ihren Lieblingen nicht selten die eine oder andere Mod, um den Spielspaß wieder etwas anzukurbeln. Die möglichen Veränderungen sind dabei zahlreich, aktuell erntet aber vor allem eine ganz bestimmte Modifikation allerhand Aufmerksamkeit: Durch diese könnt ihr in Star Wars Battlefront 2 nun nämlich in die Rolle des Baby Yoda schlüpfen!

Baby Yoda spielt jetzt mit!

Der Spieler, welcher hinter der "Baby Yoda"-Mod für Star Wars Battlefront 2 steckt und seine neueste Kreation auf reddit zur Schau stellt, hört auf den Namen Nanobuds1220.

Dabei ist sein Werk derzeit noch in Arbeit, ist also keine abgeschlossene Mod. Spieler können ihre Kritik am Aussehen und der Funktionsweise von Baby Yoda anbringen, was bisher auch geschehen ist - Nanobuds1220 nimmt sich der Kritikpunkte an und verpasst dem grünen Winzling dann einige Anpassungen und Korrekturen. Auf diese Weise erfuhren die riesigen Augen, die Hautfarbe und die Ohrengröße bisher Veränderungen.

Auch in anderen Spielen haben fleißige Modder dafür gesorgt, dass Baby Yoda dort einen Auftritt bekommt. So könnt ihr beispielsweise durch Mods in Pokémon Schwert & Schild auf das grüne Wesen stoßen, welches sogar seinen eigenen Pokédex-Eintrag spendiert bekommen hat.

Aber damit nicht genug: Ebenfalls aus Fan-Hand stammt die Mod, welche etwas an den Stellschrauben von Death Stranding dreht und für ein kleines Crossover zwischen Hideo Kojimas neuestem Spiel und der Serie "The Mandalorian" sorgt. Statt BB trägt der Protagonist Sam durch die Mod ganz einfach Baby Yoda in seinem Panzer auf dem Rücken.

Erkennt ihr die Publisher an ihren dreisten Machenschaften?

Wie ist eure Meinung zu Mods? Werkelt ihr leidenschaftlich gern an euren Spielen? Oder belasst ihr lieber alles so wie es von den Entwicklern vorgegeben wird? Schreibt es uns in die Kommentare!