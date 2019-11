Liebhaber von Sonic the Hedgehog und Macy's Thanksgiving Day Parade werden es sicher wissen: Bei der berühmten Parade im Jahr 1993 stürzte ein riesiger Sonic-Ballon ab. Zu besagtem Vorfall gab es aber immer nur Berichte, von Videomaterial des Absturzes gab es keine Spur. Bis jetzt.

Der Sonic-Ballon kurz vor dem Unfall.

Thanksgiving ist einer der wichtigsten Feiertage in den Vereinigten Staaten von Amerika. Traditionell gehört dazu auch eine Parade in New York, die vom Kaufhaus Macy's veranstaltet wird. Wichtigster Bestandteil dieser Parade: Gigantische Ballons in allen möglichen Formen und Farben. Auch Sonic, Segas berühmter Igel, wurde schon mehrfach die Ehre zuteil, in Ballonform Teil der Parade zu sein.

Aber ausgerechnet bei seinem Macy's-Debüt im Jahr 1993 erlitt Sonic wortwörtlich einen Absturz. Der riesige Ballon wurde von starken Winden gegen eine Straßenlaterne gedrückt, wodurch er übelste Schäden erlitt. Leider wurden dabei auch zwei Menschen verletzt. Kein schöner Einstand für den blauen Igel.

Mehr als zwei Jahrzehnte liegt der Vorfall mittlerweile zurück. Und in der Vergangenheit wurden alle Berichte bezüglich des Absturzes bestenfalls mit Bildern des auf dem Boden liegenden Ballons dokumentiert - zu sehen gab es den Hergang des Unfalls aber bisher nicht.

Das hat sich jetzt geändert: Wie die Kollegen von Kotaku berichten, zeigen nun aufgetauchte Archivaufnahmen der Macy's Parade 1997 von ABC7NY einen ähnlichen Vorfall, bei dem vier Zuschauer verletzt wurden.

Weitere Nachforschungen haben ergeben, dass auch das Jahr 1993 der Parade gut dokumentiert wurde. Der Twitter-User RenandStimpySon entdeckte nämlich Aufnahmen des Vorfalls, welche er auf seinem Account postete. Nun gibt es also doch zu sehen wie der blaue Igel vom Himmel fällt:

We finally have video footage of the Sonic balloon incident back in the 1993 Macy’s Parade. pic.twitter.com/LZuvb7J42U — Tim Roscoe 🍂 (@RenandStimpySon) 28. November 2019

Nach bald 30 Jahren gibt es nun also endlich bewegte Bilder zu Sonics Absturz. Somit ist dieses Mysterium nun behoben und Sonic sollte sich wieder auf seine Hauptarbeit als Videospiel-Ikone konzentrieren.

Verratet es uns: Welche Konsolen besitzt ihr?

Der ramponierte Ballon wurde übrigens nach dem Unfall geflickt und war bereits im Folgejahr 1994 bei der Macy's Parade wieder einsatzbereit. Bleibt zu hoffen, dass Sonic im kommenden Kinofilm nicht auch einen ähnlichen Absturz erleben wird.