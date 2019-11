Tencent Games | Größte Spielefirma der Welt wächst weiter

Der chinesische Konzernriese Tencent breitet sich weiter aus. Durch einen kürzlich erfolgten Zukauf hat das Unternehmen Anteile in Millionenhöhe an einem namhaften Entwicklerstudio erworben.

Tencent Games - das weltweit größte Spieleunternehmen.

Was wir bisher wussten

Tencent ist eigentlich ein Internet-Unternehmen. Mit wachsender Größe diversifizierte sich der Konzern jedoch beachtlich und führt seit Jahren ein Tochterunternehmen im Bereich der Online- und Mobile-Games – mit Namen Tencent Games. Dieses besitzt unter anderem Anteile an Ubisoft, Epic Games und Activision Blizzard und ist Eigentümer des Entwicklerstudios Riot Games. Mitte 2018 kaufte das Unternehmen 80 Prozent der Firmenanteile von Grinding Gear Games, die Spielern unter anderem durch die Entwicklung von Path of Exile ein Begriff sind. Tencent Games ist die weltweit größte Spielefirma.

Darüber hinaus ist das Unternehmen mit Sitz in China schon häufiger durch fragwürdige politische Entscheidungen in Erscheinung getreten. So etwa als es sich entschied, PUBG in China durch eine patriotischere Alternative zu ersetzen.

Das kommt jetzt

Wie unter anderem Gamespot berichtet, breitet sich die Aktiengesellschaft jetzt noch weiter aus. Bei einem kürzlich erfolgten Zukauf erwarb Tencent 15 Millionen Unternehmensanteile vom Entwickler Sumo Digital, der zuletzt zum Beispiel Crackdown 3 und Team Sonic Racing veröffentlichte. Die Sumo-Gruppe gehört zu den weltweit größten Unternehmensgruppen im Bereich der Games-Entwicklung. Tencent besitzt nun etwa 10 Prozent von Sumo Digital.

Erkennt ihr die Publisher an ihren dreisten Machenschaften?

In öffentlichen Statements zeigen sich sowohl Tencent als auch die Sumo-Gruppe erfreut über das Geschäft. Beide Parteien möchten in Zukunft die Möglichkeiten erörtern, zu kollaborieren, gemeinsam zu entwickeln und zu wachsen.