Releases | Dragon Quest, Hearthstone, Mechwarrior 5 und vieles mehr

Auf den Konsolen wird es zum Weihnachtsgeschäft ein ganzes Stück stiller, aber PC-Fans werden weiterhin mit spannenden Neuveröffentlichungen versorgt - auch für die Virtuelle Realität.

Die neuen Releases ab 9. Dezember.

Ashen | 9. Dezember

PS4 / Switch

Eine düstere Welt und ein Wanderer auf der Suche nach einem Ort, den er Heimat nennen kann: Das Action-Rollenspiel Ashen erscheint gut ein Jahr nach dem Release auf PC und Xbox One nun auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Das Spielerlebnis ähnelt dabei ein wenig der "Dark Souls"-Reihe, sprich die Kämpfe sind hart und ihr müsst ständig auf eure Ausdauer acht geben.

4K-Trailer | Ein düsteres Abenteuer erwartet euch in Ashen:

Entweder alleine oder zusammen im Koop-Modus könnt ihr die offene Welt von Ashen erkunden und lernt nach und nach mehr über den mysteriösen Ort kennen. Zudem trefft ihr hin und wieder auf Überlebende, die ihr optional rekrutieren könnt, um neue Handwerksfertigkeiten freizuschalten.

Mechwarrior 5: Mercenaries | 10. Dezember

PC

Nach einem Ausflug ins Multiplayer-Geschäft mit Mechwarrior Online kehrt die Kampfroboter-Serie nun zum Singleplayer zurück. Das heißt jedoch nicht, dass ihr in der Kampagne des Action-Spiels alleine sein müsst: Wahlweise kann Mechwarrior 5: Mercenaries auch im Koop-Modus gespielt werden. Spielerisch dreht sich, wie für die Serie gewohnt, alles um intensive Gefechte gegen feindliche Kampfroboter inklusive schwerer Geschütze.

Teaser-Trailer | Im neuen Krieg im Mechwarrior-Universum seid ihr wieder mittendrin:

Die Geschichte spielt während des sogenannten Third Succession War und versetzt euch in die Karriere eines Söldners. Neben zahlreichen Upgrade-Möglichkeiten für euren eigenen Mech soll es im Laufe der Kampagne außerdem Entscheidungsmomente geben. Der Release von MechWarrior 5: Mercenaries ist übrigens zunächst nur für den PC vorgesehen.

Dragon Quest Builders 2 | 10. Dezember

PC

Beim ersten Anblick mag Dragon Quest Builders 2 aussehen als würde Minecraft auf das JRPG-Universum von Dragon Quest treffen. Doch hinter dem Action-Adventure, so verrät es unter anderem unser Test "Dragon Quest - Builders 2 | Erfolgreiche Ernte im trockenen Sommer", verbirgt sich mehr als nur ein "weiteres Klötzchen-Spiel". Um die Welt vor einer bösen Macht zu beschützen, obliegt es euch, Bewohner anzuheuern, die Welt wiederaufzubauen und in den Kampf gegen die Feinde zu ziehen.

Trailer | Die Spielwelt von Dragon Quest Builders 2 vorgestellt:

Dragon Quest Builders 2 ist bereits vor einigen Monaten für PlayStation 4 und Switch erschienen. Nun folgt der Release für den PC, der von Haus aus die DLC-Inhalte des Season Pass mit an Bord hat. Dabei handelt es sich um das The Hotto Stuff Pack, das Aquarium Pack und Modernist Pack.

Boneworks | 10. Dezember

HTC Vive / Oculus Rift / Valve Index

Mit Boneworks möchte der Entwickler Stress Level Zero das VR-Niveau auf ein fortgeschrittenes Level heben. Auch aus diesem Grund empfiehlt das Team, dass interessierte Spieler zuvor bereits mit der virtuellen Realität Erfahrung gemacht haben sollten. Andernfalls könnte der Shooter, der sehr viel Wert auf intensive Kämpfe setzt, schnell überfordern.

Boneworks | Eine große Prise Physik für die virtuelle Realität:

Das liegt vor allem daran, dass die Gefechte mit Schuss- und Nahkampfwaffen in Boneworks komplett physikbasiert sind. Eure Angriffsmöglichkeiten sollen dadurch individuell ausfallen, je nachdem wie ihr die Gegner außer Gefecht setzen wollt. Zudem setzen die Entwickler auf eine realitätsnahe Darstellung eines Körpers inklusive der Arme, und nicht auf die aus anderen Spielen bekannten "floating hands".

Hearthstone: Erbe der Drachen | 10. Dezember

PC / Android / iOS

Mit das Erbe der Drachen schickt Blizzard zum Jahresende die bislang größte Erweiterung für Hearthstone: Heroes of Warcraft an den Start. Das neue Addon ist zugleich das Trilogie-Finale der großen Geschichte und enthält natürlich wieder jede Menge neue Karten. Darunter befindet sich die Heldenkarte Galakrond, die jeder Spieler erhält, der sich zum Release von Hearthstone: Erbe der Drachen einloggt.

Neue Karten und ein Ende der Geschichte im neuen Hearthstone-Addon:

Neu ist außerdem ein Spielmodus namens Battlegrounds, der sich an den Autochess-Spielen Dota Unterlords oder Teamfight Tactics orientiert. Acht Spieler treten hier gegeneinander an, stellen ihre Kartenarmeen zusammen und lassen sie anschließend in automatischen Kämpfen von der Leine. Seit dem 12. November ist Battlegrounds bereits als öffentliche Beta zugänglich.

Detroit: Become Human | 12. Dezember

PC

Quantic Dream im Dreierpack: Nach Heavy Rain und Beyond: Two Souls legt der französische Entwickler nach und veröffentlicht außerdem noch Detroit: Become Human für den PC. Wie die beiden vorherigen Spiele erfolgt auch der Release des Androiden-Abenteuers zuerst exklusiv im Epic Games Store. Die Portierung unterstützt hohe Bildwiederholraten, 4K-Auflösung und zudem wurde das Interface an den PC angepasst.

Nach Heavy Rain und Beyond: Two Souls findet nun auch Detroit: Become Human den Weg auf den PC:

In Detroit: Become Human erlebt ihr im Jahr 2038 eine Geschichte bestehend aus Fiktion und Gesellschaftskritik aus der Sicht dreier Androiden. Dabei setzt Quantic Dream auf eine gewohnt kinoreife Präsentation, bei der eure Entscheidungen Einfluss auf den Ausgang haben.

Riesige Kampfroboter mit Lasern, Nachschub für das eigene Kartendeck, ein kinoreifes Adventure, eine spannende Erfahrung in der virtuellen Realität oder ein japanisches Rollenspiel mit ganz viel Kreativität: Auf welches vorweihnachtliche Abenteuer lasst ihr euch in dieser Woche ein?