Black Friday Woche | Die besten Deals des Samstags

Der Black Friday ist eigentlich schon vorbei, aber die Angebote hören noch nicht auf. In diesem Artikel präsentieren wir euch die besten Angebote des Tages rund um Konsole, Hardware und Spiele. Die Angebote sind jedoch zeitlich begrenzt oder nur solange verfügbar, wie der Vorrat reicht.

Das Bundle bestehend aus Fortnite und einer PS4 Pro ist heute im Angebot.

PlayStation 4 Pro + Fortnite für 279,00 Euro

Wem die normale PlayStation 4 nicht mehr reicht oder direkt mit der technisch stärkeren Konsole einsteigen möchte, der kann heute zur PlayStation 4 Pro greifen. Das Paket enthält die Konsole mit einem Terabyte Speicherplatz, eine Dualshock 4 Controller und einen Fortnite Gutschein für 2.000 V-Bucks und mehrere kosmetische Gegenstände.

PlayStation 4 Pro + Fortnite auf Amazon ansehen*

PlayStation VR + Kamera + Resident Evil 7 & mehr für 229,00 Euro statt 305,81 Euro

Die virtuelle Realität ist für euch faszinierend? In diesem sogenannten Megapack erhaltet ihr ein umfassendes Starter-Paket bestehend aus der PlayStation VR Brille, der dazugehörigen Kamera und fünf Spielen:

Die Move-Controller sind nicht Teil des Pakets und müssen, sofern benötigt, separat erworben werden.

PS VR + 5 Spiele (Resident Evil 7 und mehr) auf Amazon ansehen*

Xbox One X + Star Wars Jedi: Fallen Order für 329,00 Euro und weitere Konsolenangebote

Der Samstag bietet für Xbox-Interessierte eine Vielzahl an verschiedenen Bundles, die zum reduzierten Preis erhältlich sind. Hier eine kleine Übersicht:

Oculus Rift S für 399,00 Euro statt 445,00 Euro

Wer nach der Ankündigung von Half-Life: Alyx am PC in die Virtuelle Realität einsteigen möchte, dem bietet sich heute die Oculus Rift S an. Das Paket enthält die VR-Brille und zwei Touch-Controller.

Oculus Rift S auf Amazon ansehen*

Red Dead Redemption 2 für 19,99 Euro und weitere Spieleangebote

Ob PlayStation 4, Xbox One oder Nintendo Switch: Auch am Samstag kann die Spielebibliothek günstig erweitert werden. Hier eine Auswahl der besten Angebote:

Was haltet ihr von den Angeboten? Werdet ihr sofort zugreifen oder wartet ihr lieber auf ein bessere Schnäppchen? Während des Black Fridays suchen wir für euch die besten Angebote heraus, schaut also regelmäßig vorbei.