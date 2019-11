Die Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 für den PC verlief nicht ohne Probleme. Rockstar Games entschuldigt sich nun für die Umstände und verschenkt ein Wiedergutmachungspaket.

Der Start von Red Dead Redemption 2 verlief am PC ein wenig holprig.

Das kommt jetzt

Seit Anfang des Monats ist Red Read Redemption 2 endlich für den PC verfügbar. Die Portierung des Western-Epos hatte jedoch bei zahlreichen Spielern für Probleme gesorgt: Abstürze, Fehlermeldungen und Audio-Probleme waren immer mal wieder an der Tagesordnung.

Mittlerweile hat Rockstar Games ein paar Updates veröffentlicht, die bereits einige der angesprochenen Probleme ausgemerzt haben. In Zukunft will der Entwickler noch weiter an der Optimierung arbeiten, aber lässt erst einmal eine Entschädigung vom Band. Alle PC-Spieler, die sich seit dem Verkaufsstart bis zu den Weihnachtsfeiertagen einmalig in Red Dead Online einloggen, erhalten ein Wiedergutmachungspaket.

Das Paket enthält zum einen den Prieto Poncho und zum anderen die folgenden Gegenstände:

100x Revolver Express Munition

100x Pistol Express Munition

100x Karabiner Express Munition

100x Gewehr Express Munition

100x Schrotflinten Munition

20x Schrotflinten Brandmunition

20x Feuerpfeile

20x Vergiftete Wurfmesser

20x Molotows

10x Wuntertoniken

3x Pferdewiederbeleber

10x Minty Big Game

20x Gebackene Bohnen

Damit übrigens noch nicht genug. Im Dezember soll das nächste große Update für Red Dead Online erscheinen. Dann erhalten PC-Spieler ein weiteres Wiedergutmachungspaket, einen kostenlosen Marino Bandolier und einen Holster für die Zweitwaffe. Einen Termin gibt es jedoch noch nicht.