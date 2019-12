Breath of the Wild | Streamer besiegt richtig schweren Gegner mit Tanzmatte

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist bei Fans ein echter Dauerbrenner. Nicht nur wird das Spiel nach wie vor viel gezockt, Spieler legen sich auch spezielle Herausforderungen dabei auf. So auch der Streamer PointCrow.

Streamer PointCrow im Kampf gegen einen Blauen Leunen.

Der hat die Steuerung des Spiels offensichtlich schon so stark verinnerlicht, dass ihm gewöhnliche Kämpfe nichts mehr abverlangen. Anders lässt es sich nicht erklären, dass der Streamer dazu übergegangen ist, The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit einer Tanzmatte zu spielen, die eigentlich zu Dance Dance Revolution gehört.

Und nicht nur das: Er suchte sich für sein Experiment auch direkt einen der schwersten Gegner, die das Spiel zu bieten hat, einen so genannten Blauen Leunen. Leunen sind Wesen in Zelda, die Zentauren ähneln. In Breath of the Wild gibt es insgesamt 22 von ihnen, sie zählen neben den Wächtern zu den härtesten Brocken, die man im Spiel bekämpfen kann. Somit sind sie schon kein Zuckerschlecken, wenn ihr mit einem Controller gegen sie antretet. Wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze bewaffnet mit einer Tanzmatte aussieht, schaut hier:

Wie ihr sehen könnt, ist es vor allem das richtige Timing, das PointCrow zum Sieg verhilft. Durch das rechtzeitige Ausweichen von Angriffen des Feindes löst der Spieler immer wieder Zeitlupen aus, in denen er mächtige Kombo-Konter auf den Gegner abfeuern kann. Völlig zurecht tritt er deshalb nach dem Kampf jubelnd von seiner Tanzmatte.

Das ultimative Quiz zu Zelda - Breath of the Wild

Und auch die Reddit-Community, mit der PointCrow seinen Triumph teilt, ist begeistert. In den Kommentaren erhält er zahlreiche Respektsbekundungen, für die er sich bedankt. Seid ihr ähnlich beeindruckt wie die Reddit-Gemeinschaft? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von seinem Sieg haltet!