Die erste Season von Call of Duty: Modern Warfare ist gestartet. Neben diversen neuen Modi und Waffen kommt auch die Map "Crash". Jetzt gibt es erstes Gameplay zur bekannten Karte zu sehen.

Neben den Muliplayer-Inhalten kommen auch neue "Spec Ops"-Missionen.

Was wir bisher wussten

Seit dem Release am 25. Oktober erhält Call of Duty: Modern Warfare zahlreiche Updates. Während sich manche der Updates um die technische Seite des Spiels kümmern, kommen auch immer wieder neue Inhalte wie Karten, Modi oder kosmetische Items ins Spiel. Zudem spielt Entwickler Infinity Ward mit dem neuen Update die erste Season von Call of Duty auf. Diverse neue Inhalte erwarten die Spieler.

Was neu ist

Einer der größten Kritikpunkte der Community sind derzeit die Karten von Modern Warfare. Viele Spieler vermissen die "3 Wege"-Levelstruktur und sind von der eher offenen Natur der Maps gefrustet. Mit der ersten Season versucht Infinity Ward diesem Kritikpunkt entgegenzuwirken.

Es finden Klassiker wie Vacant, Shipment oder Crash ihren Weg ins Spiel. Besonders Crash liegt vielen Community-Mitgliedern am Herzen. Jetzt gibt es erstes Gameplay-Material von YouTuber Attach zu dem virtuellen Schlachtfeld.

Das erste Mal konnte die Map im Original Call of Duty: Modern Warfare erkundet werden. Dreh- und Angelpunkt der Karte ist der abgestürzte Helikopter. Hier fanden stets die erbittertsten Gefechte statt.

In den Kommentaren tummeln sich positive Stimmen, die Infinity Ward dafür loben, auf die Wünsche der Community einzugehen. Es gibt aber auch Gegenwind. Einige Spieler sind bereits jetzt enttäuscht, da der Entwickler kleinere Anpassungen, wie zusätzliche Deckung oder Türen, vorgenommen hat.

Ab dem 3. Dezember, also heute, können sich Spieler endlich selbst ein Bild machen und Crash, aber auch viele andere Maps in der ersten Season von Call of Duty: Modern Warfare spielen.

Welches kommende Action-Game passt am besten zu euch?

Was ist euer Highlight der ersten Season? War dies für euch ein Grund, das Spiel wieder aus dem Schrank zu kramen oder habt ihr es nie weggelegt? Schreibt uns eure Erfahrung in die Kommentare.