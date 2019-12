YouTube | Plattform lässt mehr Videospielgewalt zu

Überraschenderweise hat die Video-Plattform YouTube eine Veränderung der sonst so strengen Richtlinien für Gewalt in Videos geplant. Dabei bezieht sich die Plattform allerdings nur auf eine spezielle Art der Darstellung von Gewalt.

Gute Neuigkeiten für Gaming-Creator: Die Plattform lockert ihre Richtlinien.

Es scheint, dass YouTube ein Einlenken im Bezug auf zuvor sehr strenge Richtlinien vornehmen wird. Wie Gamerant berichtet, war es in der Vergangenheit so, dass simulierte Gewalt, wie sie in Videospielinhalten vorkommt, sofort mit einer Altersbeschränkung versehen wurde. Die hat zur Folge, dass es schwerer ist Menschen überhaupt mit seinen Inhalten zu erreichen. Laut Richtlinien von YouTube wird bei Inhalten mit Altersbeschränkung manchmal das Thumbnail entfernt, außerdem werden sie Nutzern nicht angezeigt, wenn sie abgemeldet sind, noch nicht 18 Jahre alt sind oder wenn sie den eingeschränkten Modus aktiviert haben.

In einem Tweet des “YouTube Gaming“-Kanals wird der Kern des Problems deutlich gemacht:

Gaming Creators: We’ve heard loud and clear that our policies need to differentiate between real-world vs. simulated violence, and we’re updating our enforcement to reflect that.



Learn More: https://t.co/Bkb4osVoOs