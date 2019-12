Resident Evil 3 Remake | Hier seht ihr das Cover der Neuauflage mit Nemesis

Noch bevor Capcom Resident Evil 3 Remake offiziell enthüllen kann, sickert eine Information nach der anderen an die Öffentlichkeit. Nun auch das Cover-Artwork der wohl im kommenden Jahr erscheinenden Neuauflage.

Was wir bisher wussten

Es ist schon länger ein offenes Geheimnis, dass Capcom an einer Neuauflage von Resident Evil 3 arbeitet. Das Remake soll laut aktuellen Gerüchten bereits im nächsten Jahr erscheinen. Zudem hat kürzlich ein Bild für Aufsehen gesorgt, das einen Schluss darauf zuließ, wann Resident Evil 3 Remake offiziell vorgestellt werden könnte.

Was neu ist

Doch noch bevor es dazu kommen kann, dringt erneut eine Information auf anderem Wege an die Öffentlichkeit. Und diese trägt nicht nur in großem Maße zur Glaubwürdigkeit der bisherigen Gerüchte bei – sie gewährt auch einen ersten Blick auf den Look der Neuauflage. Wie Resetera-User benzopil herausgefunden hat, gibt es nämlich nun das Cover-Artwork des Spiels zu sehen. Gefunden hat er dieses auf der Seite Gamestat, welche einen Tracker beinhaltet, der alles auflistet, das neu im PlayStation Network hinzugefügt wird. Dabei tauchten nun diese Bilder der japanischen und internationalen Version vom Cover des Resident Evil 3 Remake auf:

Resident Evil 3 Remake: Das Cover der japanischen Version.

Resident Evil 3 Remake: Das Cover der internationalen Version.

Resident Evil 3 Remake: Das Cover der Z-Version.

Auf den Bildern zu sehen sind RE3-Protagonistin Jill Valentine, der Charakter Carlos Oliveira und natürlich der Nemesis, der große Widersacher im Spiel und Namensgeber im Untertitel des Originalspiels.

Wahrscheinlich ist, dass das Spiel am 13. Dezember im Rahmen der Game Awards offiziell vorgestellt wird. Bis dahin dürft ihr vorfreudig mit dem Gedanken spielen, was wir in einem möglichen ersten Trailer wohl zu sehen bekommen werden.