Halo: Reach | Erfolgreicher Start auf dem PC

Halo: Reach wurde jüngst als erster Teil von Halo: The Master Chief Collection für PC veröffentlicht und legt einen überaus erfolgreichen Start hin, wie die Spielerzahlen auf Steam unter Beweis stellen.

Halo: Reach ist jetzt für PC erhältlich.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Shooter

• Plattformen: PC, Xbox One, Xbox 360

• Release: 3. Dezember 2019 (PC), 14. September 2010 (Xbox 360)

• Weitere Artikel: Halo: The Master Chief Collection | Für PC inklusive Halo - Reach angekündigt

Das kommt jetzt

Halo: Reach wurde am 3. Dezember 2019 für PC veröffentlicht und begeistert eine Vielzahl an Fans. Mit momentan über 76.000 aktiven Spielern reiht sich der Shooter auf dem vierten Platz der Steam-Charts ein. Übertroffen wird das Remaster in Sachen Spielerzahlen derzeit nur von den Dauerbrennern Counter Strike: Global Offensive (Platz 3), Dota 2 (Platz 2) und Playerunknown's Battlegrounds (Platz 1).

Damit weist Halo: Reach mehr gleichzeitig aktive Spieler auf als der inzwischen kostenlose Multiplayer-Shooter Destiny 2 und "Open World"-Kracher Grand Theft Auto 5. Eine beeindruckende Leistung für ein im Grunde neun Jahre altes Spiel. Wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, soll Halo: Reach kurzzeitig sogar das meistgespielte Spiel auf Steam gewesen sein, welches nicht von Valve entwickelt wurde, womit der Shooter sogar PUBG hinter sich zurückgelassen haben soll.

Halo: Reach ist übrigens das erste Spiel der Reihe, das im Rahmen der Halo: The Master Chief Collection für PC erscheint. Entwicklerstudio 343 Industries hat vor, auch den Rest (Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST und Halo 4) auf den PC zu portieren - und zwar mitsamt Multiplayer-Modus, 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde.

Halo: Reach legt auf dem PC einen erfolgreichen Start hin und ist sowohl auf Steam, als auch über den Xbox Game Pass erhältlich. Auf Steam schlägt Halo: The Master Chief Collection mit rund 40 Euro zu Buche. Halo: Reach ist aber auch seperat für 9,99 Euro erhältlich.