Momentan arbeitet CD Projekt Red an Cyberpunk 2077 und plant, das Spiel am 16. April 2020 zu veröffentlichen. Der Schauplatz Night City wird jetzt, dank eines Artbooks, näher behandelt und ihr könnt einen ersten Blick auf einen Teil der Karte des Spiels erhaschen.

Night City teilt sich in verschiedene Distrikte auf.

Entwickler CD Projekt Red hat bereits mehrere Äußerungen zu der Karte von Cyberpunk 2077 getätigt. Demnach sei sie kleiner als die Welt von The Witcher 3, würde jedoch deutlich mehr in die Höhe gehen. Viele der Wolkenkratzer seien begehbar und teils finden ganze Missionen in den Betonriesen statt.

Dark Horse Comics wird nächstes Jahr zum Rollenspiel ein Buch namens The World of Cyberpunk 2077 veröffentlichen. Das Buch könnt ihr bereits jetzt vorbestellen. Einige der darin enthaltenen Bilder zeigen Teile der Karte des kommenden Cyberpunk 2077.

Ein Ausschnitt aus der Karte für Cyberpunk 2077. Quelle: Gamerant

Die gezeigten Teile der Karte sind nicht beschriftet, deswegen ist es schwer, genauere Angaben zu den Gebieten zu machen. Die Entwickler verraten, dass sich jeder Distrikt durch seine Atmosphäre unterscheiden wird. Der Pazifik-Distrikt wird beispielsweise von den Voodoo Boys und den Animals regiert. Zwei feindliche Banden, die ihr bereits in den verschiedenen Trailern sehen konntet. Um Night City möglichst authentisch wirken zu lassen, wurden reale Stadtplaner angeworben, die mit ihrem Wissen CD Projekt Red bei der Gestaltung der Stadt unterstützen.

Auch wichtig zu erwähnen ist, dass es sich hierbei lediglich um einen Ausschnitt und nicht die gesamte Karte handelt. Obwohl diese Bilder aus dem offiziellen Artbook stammen, solltet ihr diese Informationen trotzdem mit Vorsicht genießen. Es gibt keine Bestätigung seitens der Entwickler.

Glaubt ihr, dass Lady Gaga in dem Spiel auftauchen wird?

Zwar wird die Karte von Cyberpunk 2077 kleiner als die von The Witcher 3, dennoch soll die Welt nicht weniger beeindruckend sein. Im neuen Spiel des Entwicklers soll es eher in die Vertikale gehen. Die Welt des Hexers hatte weite Landflächen, während sich das "Science-Fiction"-Abenteuer um eine riesige Stadt und deren Umgebung dreht.