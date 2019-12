Valve dominiert | Firewatch-Entwickler arbeiten nicht mehr an eigenem Game

Firewatch-Entwickler Campo Santo hat nun bekannt gegeben, dass die Arbeit an eigenen Studio-Projekten zunächst pausiert ist. Verantwortlicher hinter dieser Entscheidung ist wohl Branchenriese Valve, welcher das Indie-Studio letztes Jahr aufgekauft hat.

Fans dürften enttäuscht sein - Projekte von Valve sind wichtiger als In the Valley of Gods.

Was wir bisher wussten

Bereits 2018 wurde das vielversprechende Indie-Studio Campo Santo, welches für das allerseits gelobte Spiel Firewatch verantwortlich ist, von Valve aufgekauft. Zunächst wurde versichert, dass es zu keinerlei Einschränkung für das in der Entwicklung befindliche In the Valley of Gods kommen solle. Jedoch kursierten bereits vor einigen Wochen Gerüchte darüber, dass sich das Projekt in Gefahr befinden könnte.

Was neu ist

Nun hat Jake Rodkin, Mitbegründer des Studios, in einem Statement gegenüber Polygon zugegeben, dass die Produktion des verheißungsvollen Spiels pausiert wurde.

Grund dafür ist die Fokussierung des Teams auf andere Projekte von Valve, wie das frisch angekündigte Half Life: Alyx oder Dota Underlords.

Laut Rodkin haben Mitarbeiter bei Valve die Wahl, woran sie arbeiten möchten und sich daher anderen Projekten als In the Valley of Gods zugewandt.

Fans des Indie-Studios dürfen aber beruhigt sein - Rodkins bestätigte auch, dass das hauseigene Spiel fertiggestellt werden würde. Allerdings müssen sich Wartende in Geduld üben, da die Arbeit an dem Spiel wohl erst nach Beendigung der Entwicklung von Half-Life: Alyx wieder aufgenommen wird.

Wisst ihr, in welchen Spielen diese 10 Easter Eggs zu finden sind?

Ob nicht eher Valve die Priorisierung der Arbeitskräfte vorgenommen hat als dass Mitarbeiter frei entschieden haben, an welchem Projekt sie arbeiten möchten, bleibt fraglich. Schade für Fans von In the Valley of Gods. Hattet ihr euch auf das zweite Spiel des Indie-Entwicklers gefreut? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit!