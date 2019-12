PlayStation Japan | Unternehmen klaut Animationen begabter Künstler

Für ein Promo-Video hat PlayStation Japan sich wohl mehr als nur inspirieren lassen. Das Studio hat sich offenbar an Animationen von Künstlern bedient und diese fast identisch kopiert.

Die Ähnlichkeiten sind zu stark - PlayStation Japan hat offenbar dreist kopiert.

Gegenstand der Diskussion ist ein Tweet des Kanals ianjq, dem eine Ähnlichkeit zwischen Animationen in einem neu erschienenen Promo-Video von PlayStation Japan aufgefallen ist:

It appears that @PlayStation_jp made a promo that swiped some of @porigoshi's animation from Steven Universe The Movie. This looks to be more of a direct trace than an homage:



(Steven Universe: The Movie first, @PlayStation Promo second) pic.twitter.com/k8Ru2IjION