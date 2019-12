Nintendo Switch | Nach über 2 Jahren auch in China - mit wunderlichen Eigenheiten

Mehr als zwei Jahre nach ihrem weltweiten Release gelangt die Nintendo Switch auch nach China. Die Konsole ist ab sofort vorbestellbar, kommt auf dem chinesischen Markt aber mit ein paar Besonderheiten daher.

Die Switch kommt auch nach China - allerdings nicht ohne Besonderheiten.

Wie Nintendo in einer Pressemitteilung erklärt, wird die Switch am 10. Dezember 2019 in China veröffentlicht. Die Konsole kann ab sofort für einen Preis von 2.099 Yuan vorbestellt werden. Das entspricht einem Preis von umgerechnet etwa 270 Euro.

Im Rest der Welt ist die Nintendo Switch seit März 2017 erhältlich, in China ist die Politik aber derart restriktiv im Umgang mit Games, dass Spiele und Gaming-Hardware oftmals strengen Kontrollen unterliegen. So gab es beispielsweise eine Zeitlang ein striktes Konsolenverbot im Land. Zudem sind in China vor allem Spiele fürs Smartphones und Tablets populär – Konsolen aus dem Ausland eher weniger.

Die strenge Reglementierung des Marktes hat auch zur Folge, dass momentan nur ein einziges Spiel für den Verkauf in China freigegeben sei – Super Smash Bros. Ultimate, das dem zum Launch erhältlichen Bundle beiliegen soll. So geht es aus einem Tweet von Branchen-Analyst Daniel Ahmad hervor, der aber ergänzt, dass weitere Spiele, wie Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Odyssey, folgen sollen:

Games will be priced at RMB 299 (~$42) which is in line with regional pricing standards.



Currently only NSMBU Deluxe is approved for sale. Others to release soon.



Locally developed titles like ICEY and Chinese Parents are also planned to release for the console. pic.twitter.com/bfnV7MnH2e