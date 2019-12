The Outlast Trials | Neuer Serienteil mit Koop-Modus in Arbeit

Die Outlast-Reihe wird fortgesetzt: Entwickler Red Barrels hat mit einem ersten Bild The Outlast Trials angekündigt. Das kann sogar im Koop gespielt werden.

Bereits dieses Teaserbild verrät: In The Outlast Trials seid ihr nicht mehr alleine - und eventuell gibt es sogar VR-Unterstützung?

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Horror

• Plattformen: noch nicht angekündigt

• Veröffentlichung: 2021 oder später

Das kommt jetzt

Über zwei Jahre nach Outlast 2 meldet sich Entwickler Red Barrels zurück, aber nicht mit einem dritten Teil. Stattdessen hat das Team The Outlast Trials angekündigt, ein Spin-Off, mit dem die Serie einen neuen Weg einschlagen wird und die gewohnte Singleplayer-Einbahnstraße verlässt.

The Outlast Trials kann, so heißt es in einem Bericht bei Polygon, sowohl allein als auch mit bis zu drei Freunden kooperativ gespielt werden. Details gibt es bislang jedoch nicht, denn die Entwicklung des Horror-Spiels befindet sich noch in einer frühen Phase. Zurzeit ist nicht einmal bekannt, für welche Plattformen das Koop-Abenteuer geplant ist.

Nur so viel ist gewiss: The Outlast Trials ist nicht Outlast 3, spielt aber im selben Universum. Dieses Mal schlüpft ihr in die Rolle von Testsubjekten während des Kalten Krieges und nehmt an einem merkwürdigen Experiment teil.

Wir zeigen euch ekelhafte Bilder, ihr erratet das Horrorspiel

Ein Outlast 3 ist mit der Ankündigung des Serienablegers nicht vom Tisch. Ein klassischer Nachfolger zu Outlast 2 könnte laut den Entwickler irgendwann noch folgen, aber jetzt steht erst einmal das Koop-Experiment im Vordergrund.