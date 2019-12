A Plague Tale | Überraschungs-Hit könnte Fortsetzung bekommen

A Plague Tale: Innocence entführt die Spieler ins dunkle Mittelalter und konnte dieses Jahr als echte Gaming-Überraschung glänzen. Ein Kommentar der Publisher lässt nun auf einen zweiten Teil schließen.

Die Geschwister Amicia und Hugo sind der Mittelpunkt der düsteren Geschichte.

A Plague Tale: Innocence feierte im Mai 2019 einen wirklich erfolgreichen Release und konnte sowohl Spieler als auch Presse durchweg überzeugen, wie auch in unserem Test zu lesen ist.

Bereits einige Monate später lieferten die Entwickler eine kostenlose Demo zu dem Spiel nach, in der Interessierte das erste Kapitel des düsteren Abenteuers erleben können.

Aufgrund eines Gerüchts hat Eurogamer Publisher Focus Home Interactive um einen Kommentar bezüglich eines möglichen A Plague Tale 2 gebeten. Diese haben in ihrer Stellungnahme eine Fortsetzung des Spiels weder bestätigt noch verneint:

Focus Home Interactive und Asobo sind sehr stolz auf die kritische und öffentliche Rezeption von A Plague Tale, und die Verkäufe. Wir sind erfreut, eine beachtliche Anzahl an Nominierungen und Auszeichnungen erhalten zu haben, einschließlich für die beste Erzählung bei den Game Awards nächste Woche. Wir möchten unsere Bemühungen weiterführen, um sicherzustellen, dass das Spiel noch mehr Aufmerksamkeit von den Spielern erhält und daher werden wir es weiter so bewerben, denn das ist es, was der Titel verdient.

Natürlich haben wir letztes Jahr bekanntgegeben, dass wir uns mit Asobo für ein zukünftiges Projekt zusammentun werden, aber nie bestätigt, dass es sich dabei um eine Fortsetzung von A Plague Tale handelt oder nicht – und werden weitere Details zu diesem Titel geben, wenn die richtige Zeit gekommen ist.