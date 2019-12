CoD: Modern Warfare | Schiffs-Bug crasht Matches, Community ist verärgert

Was würdet ihr denken, wenn in einem Multiplayer-Match von Call of Duty: Modern Warfare plötzlich ein riesiger Frachter über die Spielkarte schwebt? Genau dieses Problem sorgt momentan beim Modus "Feuergefecht" für Aufregung.

Ein neuer Bug im CoD-Multiplayer lässt ein Schiff auftauchen und vermasselt die Matches.

Was wir bisher wussten

Unlängst, nämlich am 3. Dezember 2019, ist das "Season 1"-Update für Call of Duty: Modern Warfare erschienen und bereichert unter anderem den Spielmodus "Feuergefecht" mit zwei neuen Maps. Doch der durchaus skurrile Bug, der sich mit dem Start der ersten Season ins Spiel eingenistet zu haben scheint, betrifft eine Karte, die es schon länger gibt: Die Docks.

Was neu ist

Der beliebte Feuergefecht-Modus wird momentan von einem äußerst merkwürdigen Bug heimgesucht. Dabei schippert ein riesiger Frachter, beladen mit mehreren Containern mitten im Spielgeschehen durch die Karte "Docks". Wie es zu solch einem Fehler im Rahmen der ersten Season von Call of Duty: Modern Warfare kommen konnte, ist fragwürdig, zumal die Map nicht Bestandteil etwaiger Änderungen gewesen sein dürfte.

The new update is fried. A whole fucking boat came on the Docks maphttps://t.co/M5I0w5Tlio pic.twitter.com/4fipo4VqKW — Jack (@Jugzah) 3. Dezember 2019

Wie ihr in dem Twitter-Video sehen könnt, versperrt der Frachter die Sicht auf das gegnerische Team, was den Spielfluss nicht nur ins Stocken geraten lässt, sondern den Modus zumindest auf dieser Map nahezu unspielbar macht. Der Twitter-Nutzer Jack, bei dem es zu diesem Vorfall im Spiel gekommen ist, nimmt die Situation aber mit Humor.

Ganz im Gegenteil zu einigen anderen Fans. "Ich weiß nicht mal, wie das passieren kann", schreibt beispielsweise Reddit-Nutzer DemonRDT6, "welcher Designer hat, verdammt nochmal, mit dem 'Docks'-Code herumgespielt? Sie [Die Entwickler] haben nicht mal etwas an der Map in diesem Update verändert, also sollte sie [die Map] nicht mal angefasst worden sein".

Wie oft der Frachter-Bug auf der "Docks"-Map zutage tritt, ist momentan noch unbekannt. Es handelt sich hierbei aber um keinen Einzelfall, wie ein anderes, jüngst veröffentlichtes Video auf Reddit unter Beweis stellt.

Könnt ihr Multiplayer-Maps anhand von Bildern erraten?

Call of Duty: Modern Warfare wurde am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Habt ihr seit dem "Season 1"-Update ähnliche Erfahrungen gemacht oder habt ihr den Frachter-Bug sogar selbst zu Gesicht bekommen? Schreibt uns eure Antwort dazu gerne in die Kommentare!