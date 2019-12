GTA Online | Neuer Diamond-Heist kommt schon sehr bald

Rockstar Games hat es bestätigt: GTA Online bekommt noch in diesem Jahr einen neuen Heist. Der Diamond-Raubüberfall soll sich von den bisherigen Einsätzen abheben.

Im großen Casino von Los Santos wartet jede Menge Geld auf euch: Der nächste Heist von GTA Online steht bevor.

Was wir bisher wussten

Seit wenigen Tagen sind die Spieler des Multiplayer-Modus von GTA 5 in heller Aufregung: Noch im Dezember will Rockstar Games ein großes Update veröffentlichen. Bislang hat der Entwickler jedoch zu den Inhalten geschwiegen und lediglich in den sozialen Netzwerken einen Teaser hinterlassen. Letzterer hat für zahlreiche Spekulationen um einen neuen Heist gesorgt, die Rockstar nun beantwortet hat.

Das kommt jetzt

Am 12. Dezember erhält GTA Online tatsächlich nach gut zwei Jahren einen neuen Raubüberfall. Der "The Diamond Casino"-Heist richtet seine Aufmerksamkeit den Namen entsprechend auf das in Los Santos ansässige Casino. Die Entwickler sprechen von der bislang größten und komplexesten kriminellen Operation, die die Spielwelt von GTA 5 gesehen hat.

Das große Ziel ist der Tresorraum und zeitgleich die Rache an der Duggans Familie. Ein Teil des Casino-Geldes soll schließlich am Ende auf eurem Spielerkonto landen und nicht irgendwo in einem Schließfach verschwinden.

Für den neuen Heist verspricht Rockstar Games eine dynamischere Struktur, bei dem ein Scheitern von Plan A nicht direkt zum Ende führt. Stattdessen könnt ihr eure Vorgehensweise unterwegs anpassen und im Notfall immer noch auf eine Rambo-Taktik zurückgreifen. Aufgrund der verschiedenen Variablen, wie unter anderem sich stetig ändernde Sicherheitsmaßnahmen, soll der Heist mehr Wiederspielwert bieten als die vorherigen Einsätze.

Um den Heist starten zu können benötigt mindestens ein Spieler ein unaufälliges Unternehmen, genauer gesagt eine Retro-Spielhalle. Von da aus könnt ihr den Überfall anschließend planen, Vorbereitungsmissionen absolvieren und das Ziel in Angriff nehmen.