Amazon Prime | Das sind die kostenlosen Spiele im Dezember

Auch Amazon Prime bietet Gamern jeden Monat mehrere kostenlose Spiele an. Im Dezember sind es sogar gleich fünf! Wir verraten euch, welche Spiele ihr diesen Monat gratis abstauben könnt!

Alle Infos zu Amazon Prime

• Kosten: 7,99 Euro im Monat oder 69 Euro im Jahr

• Für Amazon Prime anmelden

Das kommt jetzt

Um in den Genuss der kostenlosen Spiele zu kommen, müsst ihr zunächst euer Amazon-Konto mit Twitch verbinden. Alle Infos dazu findet ihr hier auf Amazon. Ist das erledigt, steht der Nutzung der fünf Gratisspiele nichts mehr im Weg. Das gibt's zu spielen:

Hover

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter

Hue

ToeJam & Earl: Back in the Groove

When Ski Lifts Go Wrong

So könnt ihr euch beispielweise in Hover in einer von Neonleuchten erhellte Stadt durch diverse Parcoureinlagen schlagen. Hobbydetektive schlüpfen dagegen in Sherlock Holmes: The Devil's Daughter in die Rolle des bekannten Ermittlers persönlich und müssen gleich fünf miteinander verknüpfte Fälle lösen.

Freunde von "Jump and Run"-Spielen werden hingegen mit Hue glücklich - hier müsst ihr insgesamt acht verschiedene Farben finden. Je mehr Farben ihr bereits gefunden habt, desto schwieriger wird es die übrigen zu entdecken. Auf Retroliebhaber wartet hingegen das siebzehn Jahre nach dem letzten Serienableger erschienene ToeJam & Earl: Back in the Groove, welches ihr für noch mehr Spaß auch im Koop-Modus bestreiten könnt.

Wollt ihr euch hingegen etwas Passendes für die kalte Jahreszeit suchen, dann solltet ihr einen Blick auf When Ski Lifts Go Wrong werfen: Hier müsst ihr Ski-Lifte, Rampen und Brücken einsetzen, um Skifahrer über diverse Strecken zu manövrieren. Wie der Name des Spiels bereits verrät, ist dies mit einigen Herausforderungen verbunden.

Euch gefällt die Gratisauswahl nicht? Dann solltet ihr euch vielleicht ein anderes Spiel zulegen!

Liebäugelt ihr damit, euch die Gratisspiele zu sichern, könnt ihr ein "Amazon Prime"-Abonnement für 7,99 Euro monatlich abschließen. Alternativ könnt ihr auch gleich den Jahresbeitrag von 69 Euro bezahlen und dabei noch etwas sparen. Neben regelmäßig kostenlosen Spielen stehen euch dann auch Dienste wie Prime Music, Prime Video, exklusive Sonderangebote und ein kostenloser Premiumversand für bestellte Artikel zur Verfügung.