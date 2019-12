NHL 20 | Snoop Dogg kommentiert das Spielgeschehen

Prominente Persönlichkeiten, die den Figuren in einem Spiel ihre Stimme leihen, sind schon längst keine Besonderheit mehr. Nun schlüpft auch ein bekannter Rapper in die Rolle eines Sportkommentators in einem NHL-Spiel.

Mit dem Auftritt von Snoop Dogg als Kommentator spendiert der "NHL 20"-Publisher EA der Sportsimulation ein kleines Easter Egg: Der Rapper tritt spontan als Sportkommentator auf und spricht über das Geschehen auf dem Feld.

Dabei lässt er keine Chance aus, seinen Senf zu dem wilden Treiben abzugeben: Egal ob schnelle Pässe, zu Boden gehende Spieler oder spektakuläre Tore - Snoop Dogg hat zu allem ein passenden Satz parat und kommentiert an der Seite der gewohnten Kommentator-Stimme die virtuellen Partien. Eine zwar ungewöhnliche, aber dennoch unterhaltsame Neuerung wie wir finden!

Was ist mit euch? Gefällt euch die Idee? Oder wäre euch eine andere Stimme lieber gewesen? Oder findet ihr gar, die Entscheidung ist vollkommen überflüssig? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!