Mit Free Guy präsentiert Regisseur Shawn Levy im kommenden Jahr einen ziemlich abgedrehten Film, der ein wenig an die Welt von GTA Online erinnert. Im Fokus steht Schauspieler Ryan Reynolds als ganz normaler NPC.

Ryan Reynolds in Free Guy: Das Leben eines ganz normalen NPC.

Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie eigentlich das Leben eines Nicht-Spieler-Charakters (NPC, Non-Player-Character) in Spielen wie GTA 5 oder Saints Row aussieht? Immerhin passieren in den offenen Welten fast minütlich absurde und gewalthaltige Dinge, die sämtliche Gesetzesbücher eines Landes sprengen würden.

Der neue Film Free Guy von Shawn Levy, dem Produzenten der "Stranger Things"-Serie, befasst sich im großen und ganzen mit dieser Thematik. Schauspieler Ryan Reynolds, bekannt aus Deadpool und jüngst auch Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu, schlüpft hier in die Rolle eines stinknormalen Bankangestellten einer US-Bank, der sich täglich munter ans Werk macht. Obwohl er überfahren wird und es an jeder Ecke zu Überfällen und Explosionen kommt - GTA Online lässt grüßen - nehmen er und andere Bürger der Stadt das ziemlich gelassen hin. Seht selbst im Trailer:

(Quelle: YouTube, 20th Century Fox)

Der Grund ist simpel: Die Welt ist gar nicht real! Stattdessen ist Reynolds' Charakter Teil eines "Open World"-Videospiels, weshalb auch überall merkwürdig kostümierte Spieler unterwegs sind. Seine Aufgabe ist es lediglich die Spielwelt lebendiger wirken zu lassen, so wie viele andere NPCs vor ihm. Daran knabbert der Free Guy allerdings und will sein Schicksal mithilfe von VR-Brille und User-Interface selbst in die Hand nehmen.

In welche Gaming-Welt gehört ihr?

Ob es allerdings eine gute Idee ist, wenn die NPCs in einem Videospiel anfangen zu rebellieren, wird sich frühestens am 2. Juli 2020 herausstellen. Dann soll Free Guy hierzulande in den Kinos anlaufen und vielleicht die eine oder andere Überraschung bieten.