PlayStation | Rekord als meistverkaufte Konsolenmarke der Welt

Die Marke PlayStation hat sich einen großen Weltrekord eingefangen: Guinness World Records verleiht Sonys PlayStation den Titel der bestverkauften Konsolenmarke der Welt.

Grund zur Freude im Hause Sony Interactive Entertainment. Wie das japanische Unternehmen stolz auf dem offiziellen Twitter-Account verkündet, gilt die Marke PlayStation ab dem 7. November 2019 mit 450 Millionen verkauften Einheiten als erfolgreichste Konsolenmarke der Welt. In diese beeindruckende Zahl fließen sämtliche Verkäufe von PS1, PS3, PS3 und PS4 ein.

We're thrilled to be certified as the best-selling home video game console brand ever, with over 450 million units sold across the original PlayStation, PS2, PS3, and PS4 as of Nov. 7 according to @GWR.



And it's all thanks to you 💙 pic.twitter.com/maO0TOVqs2