Bioshock | Publisher 2K kündigt endlich neuen Teil an

Nachdem die Gerüchteküche stark gebrodelt hat, ist es nun offiziell: Es wird einen neuen Bioshock-Teil geben. Publisher 2K hat nun bekannt gegeben, dass bereits fleißig an einem neuen Ableger gearbeitet wird. Wann dieser zu erwarten ist, bleibt noch ungewiss.

Nun steht es fest: Fans können sich auf ein neues Bioshock freuen. Im Bild der jüngste Teil: Bioshock Infinite.

Immer wieder tauchten Hinweise zu einem neuen Ableger aus der beliebten Bioshock-Franchise auf. Darunter auch ein Kommentar von Strauss Zelnick, dem CEO von Take Two Interactive, der Fans mit seinen Aussagen hellhörig werden ließ.

Nun ist es endlich offiziell, wie Publisher 2K auf seinem Twitter-Account bekanntgibt, wird es ein neues Bioshock geben:

Today, 2K announced the founding of Cloud Chamber, its newest development studio. This team of storytellers has begun work on the next iteration of the acclaimed @BioShock franchise, which will be in development for the next several years.



