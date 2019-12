Final Fantasy 7 Remake | Neuauflage erscheint nur zeitexklusiv für PS4

Publisher und Entwickler Square Enix hat eine aktualisierte Version des "Final Fantasy 7 Remake"-Covers veröffentlicht und verrät damit, dass die Neuauflage des RPG-Highlights lediglich zeitexklusiv für PS4 erscheint.

Final Fantasy 7 Remake könnte auch auf anderen Plattformen erscheinen.

Das kommt jetzt

Final Fantasy 7 Remake wird voraussichtlich am 3. März 2020 für PS4 veröffentlicht. Soweit - so bekannt. Doch wie es scheint, könnte die Neuauflage mit etwas Verzögerung auch auf anderen Plattformen erscheinen. Square Enix hat auf der hauseigenen Webseite nämlich ein aktualisiertes Cover des Remakes veröffentlicht. Darauf zu sehen ist unter anderem ein Label, welches bestätigt, dass Final Fantasy 7 Remake nur bis zum 3. März 2021 exklusiv für PlayStation 4 erhältlich ist:

Final Fantasy 7 Remake erscheint zeitexklusiv für PS4.

Nach diesem Zeitrahmen könnte das Rollenspiel also auch auf PC und Xbox One beziehungsweise Xbox Scarlett Einzug halten. Bisher wurden Umsetzungen auf weiteren Plattformen jedoch nicht bestätigt. Fans müssen sich diesbezüglich also weiter auf eine offizielle Bekanntgabe gedulden.

Am 3. März 2020 erscheint übrigens nur die erste Episode von Final Fantasy 7 Remake für PS4. Ob jede weitere Episode ebenfalls ein Jahr lang zeitexklusiv für Sonys Plattform erscheint, bleibt zunächst noch abzuwarten. Die Arbeit an Episode 2 hat jedenfalls bereits begonnen.

Die erste Episode von Final Fantasy 7 Remake erscheint voraussichtlich am 3. März 2020 für PS4. Genau ein Jahr später könnte die Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers auch auf anderen Plattformen veröffentlicht werden. Welche Plattformen das sein werden, ist aktuell aber noch unbekannt.